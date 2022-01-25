Чи можна обрізати дерева взимку, розповіли черкаські фахівці

По десять дерев на території Черкас щодня обрізають працівники управлінської компанії. Щоб дерева не впали під час завірюхи чи сильних вітрів, їх додатково обстежують двірники, розповіла Суспільному майстер дільниці Ніна Сусло.

За словами Ніни Сусло, мешканці будинків на таку обрізку реагують по-різному.

Наприклад, на території дитячого садка №32 у Черкасах завгосп закладу Наталія Підфігурна відстежує стан дерев, оскільки це належить до її обов’язків:

"Ми хочемо зрізати дерево, яке росте на прилеглій до нашої території. Ми боїмося, що воно може у будь-який час впасти, а у нас дітки маленькі гуляють. Ми зрізали дерева, які нам непотрібні, приводили до ладу дерева, які ще у нормальному стані та можуть рости, ми їх трішки пообрізали".

Суспільне Черкаси

Працівники управлінської компанії зрізали дерева у дворі за адресою Благовісна, 227. Працівник Дмитро Комлєв розповів, що мешканці на обрізку реагують по-різному:

"Частіше вдячні, але дуже багато людей, які не розуміють, що деревам потрібна відповідна обрізка та утримання. Тож вони налаштовані дуже часто негативно до нас".

За освітою він еколог і зазначив, що обрізка дерев взимку їм не шкодить:

"Взимку всі процеси уповільнені в дереві й це ніяк не шкодить, а навпаки — на краще. Обрізку дерев слід проводити або ранньою весною, або пізно восени, відповідно, взимку це теж можна робити".

Суспільне Черкаси

Двірник Віктор Яновський прибирає територію навколо будинків по вулиці Благовісна і перевіряє стан дерев. За його словами, у цьому дворі є кілька старих:

"Жителі, буває, підказують, а я вже тоді доповідаю майстру. Після обрізки буде менше листя, менше людям на голову будуть падати шматочки гілок".

Як розповіла Ніна Сусло, усі каштани у дворі обрізають до семи метрів висотою. Деякі із дерев саджали мешканці будинків і проти того, аби їх зрізали:

"Є такі історії, коли людина посадила яблуню і вона для неї цінна, як живе дерево. Але воно вже за кількістю років немає природних ресурсів для життя. І ми маємо деякі випадки, коли виникає суперечка між мешканцями й нами, тому що дерево вже засихає і його потрібно видалити".

Суспільне Черкаси

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