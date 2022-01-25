Збитки за розтрощені атракціони в Чернівцях склали 500 тисяч гривень

Водій легковика, який розтрощив три атракціони Різдвяного містечка в Чернівцях, завдав збитків на приблизно пів мільйона гривень. Два атракціони не підлягають відновленню.

Про це у коментарі Суспільному сказав організатор Різдвяного містечка Тарас Ковальчук.

За його словами, атракціони встановлювали через підрядника. У який спосіб стягуватимуть гроші, ще не знають.

Демонтаж атракціонів після того, як на них наїхав водій легковика

Що відомо

Приблизно о 4:00 24 січня на Соборній площі в Чернівцях водій легковика розтрощив атракціони Різдвяного містечка. За інформацією патрульних, 34-водій BMW не набрав безпечної швидкості, відтак виїхав на пішохідну зону та зніс бетонні огорожі, каруселі, кіоск для продажу квитків та пошкодив дві припарковані автівки. Чоловік мав ознаки алкогольного сп'яніння, однак проходити тест відмовився.

Патрульні склали протоколи за нетверезе водіння та кермування без документів. Водій в аварії не травмувався. За словами речниці управління патрульної поліції області Віти Криворучко, раніше на цього водія вже складали протоколи за нетверезе водіння.

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