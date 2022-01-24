Водій, який розтрощив атракціони у Чернівцях, був нетверезий. Він виїхав на пішохідну зону та зніс бетонні огорожі, каруселі та пошкодив дві припарковані автівки.

Про це Суспільному повідомила речниця патрульної поліції Віта Криворучко.

Аварія трапилась приблизно о 4:00 24 січня. Патрульні встановили, що 34-водій BMW не набрав безпечної швидкості, відтак виїхав на пішохідну зону Соборної площі. Чоловік мав ознаки алкогольного сп'яніння, однак проходити тест відмовився.

Патрульні склали протоколи за нетверезе водіння та кермування без документів. Водій в аварії не травмувався.

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