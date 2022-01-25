Стало відомо, коли демонтують різдвяне містечко у Чернівцях

У Чернівцях почали демонтаж різдвяного містечка. Прибрати усі конструкції, окрім ковзанки, з Соборної площі мають до 31 січня.

Про це Суспільному повідомили у пресслужбі Чернівецької міськради.

Атракціони різдвяного містечка демонтують. Зокрема, розбирають каруселі, які раніше розтрощив водій легковика. Це робить організатор різдвяного містечка. Ковзанку розберуть залежно від погодних умов.

Суспільне Буковина Атракціони різдвяного містечка.

Суспільне Буковина Демонтаж різдвяного містечка.

Згідно з угодою, яку уклав виконком міської ради з організатором, роботу містечка мали припинити 23 січня. За словами директора департаменту соціально-економічного розвитку Сергія Бостана, в угоді не вказано, яка відповідальність за те, що організатор містечка не прибере конструкції вчасно. За його словами, угода стосується роботи кіосків, атракціонів та ковзанки.

Вдень 25 січня більшість кіосків, де продавали їжу та глінтвейн, зачинені. З одного з них вивозять товар. Про це повідомляє кореспондент Суспільного.

Суспільне Буковина МАФи на Соборній площі.

Ялинку поки не демонтують. Вода задекорована та має 3-d гірлянди. Ялинку демонтуватимуть приблизно 26 січня. Про це раніше у коментарі Суспільному сказала начальниця управління культури Юлія Сафтенко. Ялинку встановлювала міськрада, вона вартує 800 тисяч гривень. Її купили торік.

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