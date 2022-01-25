У селі Дубівці Чернівецького району в аварії загинула пасажирка. На дорозі зіткнулись дві автівки.

Про це йдеться на сайті управління нацполіції області.

Автівки зіштовхнулись ввечері 24 січня. За даними поліції, місцевий житель керуючи автомобілем Chevrolet Cruze, не надав перевагу у русі легковику Audi, та зіткнувся із ним.

36-річна пасажирка Chevrolet загинула в аварії. Вона була місцевою жителькою. Водія автомобіля шпиталізували у реанімаційне відділення. Про це Суспільному сказали у приймальному відділенні лікарні швидкої допомоги.

У поліції розпочали провадження за статтею про порушення правил руху. Водіїв перевірятимуть, чи були вони за кермом у стані сп'яніння.

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