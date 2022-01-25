На Херсонщині сталась ДТП, в якій травмувались жінка з дитиною

На Херсонщині сталась дорожньо-транспортна пригода, в якій травмувались жінка з чотирирічною дитиною. Їх доправили до лікарні.

Про це йдеться на сторінці поліції Херсонської області у Facebook.

Аварія сталась 24 січня на Бериславському шосе поблизу с. Наддніпрянське. Водій їхав автомобілем "ВАЗ-2108" разом з родиною з Ольгівки, не обрав безпечної швидкості руху та не впорався з керуванням. У результаті автомобіль з’їхав з проїжджої частини та потрапив у сніговий замет.

Фото: ГУНП в Херсонській області

Автомобіль отримав механічні пошкодження, дружину та чотирирічну дитину водія доставили до лікарні - у них діагностували легкі травми.

На водія правоохоронці склали адміністративний протокол за скоєння дрібної дорожньо-транспортної пригоди.