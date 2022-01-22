На Херсонщині автомобіль заїхав у замерзлий магістральний канал. Водія врятували

22 січня на Херсонщині чоловік на автомобілі заїхав у замерзлий Каховський магістральний канал. Поліцейські разом із місцевими жителями дістали 82-річного чоловіка з автівки. Його доправили до лікарні.

Про це йдеться на сторінці поліції Херсонської області у Facebook.

Подія сталась поблизу села Подове. Водій автомобіля - літній чоловік. Він не міг відчинити дверцята та відстебнути ремінь безпеки.

Машину у магістральному каналі побачили правоохоронці. Вони викликали "швидку" і кинулися на допомогу: відкрили двері автівки та за допомоги запальнички перепалили і розірвали ремінь безпеки, звільнивши потерпілого з пастки.

У цей час проїжджали місцеві жителі та зупинились, щоб допомогти правоохоронцям. Разом вони витягли чоловіка з води на берег.

"Швидка" доставила 82-річного чоловіка до лікарні. Візуально він був тверезий, проте як опинився в каналі пояснити не зміг. Лікарі встановили, що літній водій був у небезпеці, в нього піднявся тиск, а також чоловіку загрожувало переохолодження.

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