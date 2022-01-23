У середмісті Херсона велосипедист впав на дорозі і помер

У Херсоні на вулиці Кримській велосипедист впав посеред дороги і помер.

Про це Суспільному розповіла тимчасова виконувачка обов'язків старшої інспекторки пресслужби патрульної поліції у Херсонській області Вікторія Лапіна.

За її словами подія трапилась близько 11 години. Чоловіку, який їхав велосипедом на вигляд більше 60 років. Він самостійно впав з велосипеда та помер на місці.

Деталі загибелі та особа чоловіка встановлюються.

Читайте також:

На Херсонщині автомобіль заїхав у замерзлий магістральний канал. Водія врятували.

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber