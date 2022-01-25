Перевибори до Прилуцької міськради можуть призначити на осінь 2022 року. Таке питання розглядатимуть 26 січня на засіданні комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування Верховної Ради. Про це Суспільному сказав народний депутат за 210 округом Борис Приходько.

Остаточне рішення щодо призначення перевиборів прийматиме Верховна Рада на засіданні.

Нагадаємо, раніше розглядалися дві дати проведення перевиборів до Прилуцької міськради. Якщо Верховна Рада прийняла би рішення на засіданні 26-27 січня, то вибори відбулися б 27 березня, якщо ні – то в останні вихідні жовтня.

Нагадаємо, прилуцькі депутати не можуть зібратися на сесію другий рік поспіль. 24 грудня 2020 року секретарем міськради обрали Артема Рожка від "Рідного дому", а вже 30 грудня міський голова Ольга Попенко заветувала це рішення депутатів. На це Артем Рожко подав до суду. Після того, як Ольга Попенко наклала вето на обрання Артема Рожка секретарем міської ради, опозиція подала до суду та відмовилась ходити на засідання. Робота ради відтоді заблокована, а депутатський корпус розділився порівну – 17 на 17. У травні 2021 року Ольга Попенко направила до Верховної Ради звернення з проханням призначити перевибори міської ради. Згодом звернулася до нардепів ще раз.

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