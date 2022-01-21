В мікрорайоні Мальованка у Житомирі після прокладання газової мережі до новобудов на парканах двох будинків з'явилися тріщини. Про це Суспільному розповіла жителька мікрорайону Діана Поліщук.

За її словами, газову мережу прокладали поруч із її будинком, після чого на паркані почали з'являтися тріщини.

"З 16 грудня АТ "Житомиргаз" проводить тут будівельні роботи, щоб підключити 14 квартир новобудов до труби високого тиску, – каже Діана Поліщук. – У нас всіх тут низький тиск. Щоб отопити це все вони ведуть трубу дорогою, де в нас суцільна скеля. Тут у всіх земля насипна. Тут так все довбали, що в мене в будинку падали карнизи. Паркан відійшов, там далі все у тріщинах, у сусіда також з'явилися тріщини. Це все провалюється, а далі фундамент буде їхати і цей паркан повністю впаде".

Фото: Суспільне Житомир Діана Поліщук

Представниця АТ "Житомиргаз" Юлія Петришена каже, що на проведення земляних робіт у них був відповідний дозвіл.

"Товариство "Житомиргаз" має договорні відносини з цим забудовником. Відповідно, усі земляні робот проводяться з наявністю дозволів на порушення благоустрою, але дані дозволи бере забудовник. АТ "Житомиргаз" розпочинає будь-які роботи, у тому числі земляні, лише тоді, коли забудовник надає йому даний дозвіл. Забудовник надав цей дозвіл, тому працівники приступили до початку робіт", – сказала Юлія Петришена.

Фото: Суспільне Житомир Юлія Петришена

Забудовниця Вікторія Рудакова говорить, що всі роботи проводяться згідно з проєктно-дозвільної документацією.

"Газ проводить "Житомиргаз", проводить його згідно з проєктом, з дозволом та містобудівними умовами, по дозволу. "Житомиргаз" – це підрядники, тому ми за ці роботи не відповідаємо, вони самі вирішують, яким чином їх прокладати. Є оплата, є проєкт, є домовленість і вони цим займаються", – розповіла Вікторія Поліщук.

Фото: Суспільне Житомир Одна із тріщин у паркані

"Там будується три будинки на 14 квартир. З документів ми видавали будівельний паспорт у 2019 році на блокований житловий будинок на дві сім’ї, і містобудівні умови та обмеження теж на блокований житловий будинок на дві сім’ї, тобто на двох земельних ділянках – чотири сім’ї. Там у приватній власності знаходиться земельні ділянки, площа однієї земельної ділянки – 0,09 ГА, а другої – 0,10 ГА. Тобто, початкові документи на забудову цих земельних ділянок є", – сказав керівник міського департаменту містобудування та земельних відносин Ігор Блажиєвський.

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