На Житомирщині на автотрасі Київ – Чоп розпочали ремонтні роботи з ліквідації вибоїн. Нині на ділянках траси працюють 13 бригад ремонтників, які вже встигли ліквідувати ями на площі у майже півтори тисячі квадратних метрів. Про це Суспільному розповів виконуючий роботи Сергій Чайківський.
За його словами, верхній шар покриття деяких ділянок автотраси Київ – Чоп дуже зношений, там постійно з'являються нові ями.
"За день ремонтуємо близько 15–20 квадратних метрів дороги однією бригадою, – каже Сергій Чайківський. – Наша ділянка – від 103 до 153 кілометра траси. Це 50 кілометрів автомобільної дороги Київ – Чоп. Постійно з'являються нові ями. До 50 квадратів лишилося ще у нас ямковості, є що робити".
Юрій Скоблянський за кермом автомобіля майже 50 років. Чоловік каже, що ями на дорогах з'являються через інтенсивний рух транспорту та несприятливі погодні умови.
"Чим кращі дороги, тим краще їхати, – каже Юрій Скоблянський. – Зараз багато снігу, автотрасу посипають соляними розчинами і тому ці ями з'являються".
Речниця Служби автодоріг області Світлана Чернях-Кондрацька розповіла, що капітальний ремонт автотраси Київ – Чоп проводитимуть навесні 2022 року.
"Нинішні роботи – це вимушений захід, тимчасовий, – говорить Світлана Чернях-Кондрацька. – Найближчим часом буде проведено поточний ремонт траси з заміною верхнього шару проїзної частини автомобільної дороги М-06. Тендер вже оголосили".
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