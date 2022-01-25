На Житомирщині на автотрасі Київ – Чоп розпочали ремонтні роботи з ліквідації вибоїн. Нині на ділянках траси працюють 13 бригад ремонтників, які вже встигли ліквідувати ями на площі у майже півтори тисячі квадратних метрів. Про це Суспільному розповів виконуючий роботи Сергій Чайківський.

За його словами, верхній шар покриття деяких ділянок автотраси Київ – Чоп дуже зношений, там постійно з'являються нові ями.

"За день ремонтуємо близько 15–20 квадратних метрів дороги однією бригадою, – каже Сергій Чайківський. – Наша ділянка – від 103 до 153 кілометра траси. Це 50 кілометрів автомобільної дороги Київ – Чоп. Постійно з'являються нові ями. До 50 квадратів лишилося ще у нас ямковості, є що робити".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир Сергій Чайківський

Юрій Скоблянський за кермом автомобіля майже 50 років. Чоловік каже, що ями на дорогах з'являються через інтенсивний рух транспорту та несприятливі погодні умови.

"Чим кращі дороги, тим краще їхати, – каже Юрій Скоблянський. – Зараз багато снігу, автотрасу посипають соляними розчинами і тому ці ями з'являються".

Фото: Суспільне Житомир Юрій Скоблянський

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Речниця Служби автодоріг області Світлана Чернях-Кондрацька розповіла, що капітальний ремонт автотраси Київ – Чоп проводитимуть навесні 2022 року.

"Нинішні роботи – це вимушений захід, тимчасовий, – говорить Світлана Чернях-Кондрацька. – Найближчим часом буде проведено поточний ремонт траси з заміною верхнього шару проїзної частини автомобільної дороги М­-06. Тендер вже оголосили".

Фото: Суспільне Житомир

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