Станом на 24 січня температура у приміщеннях будівлі Житомирського магістрату становить два з половиною градуси тепла, а за нормами має бути в межах 18-23 градусів тепла. Про це Суспільному розповів директор обласного краєзнавчого музею Роман Насонов.

За його словами, за проєктом температура теплоносія, який подається до будівлі Магістрату, має бути в межах 75-90 градусів.

"По трубі до нас заходить гаряча вода, яка проходить через систему, теплообмінник. Його температура на вході становить 59 градусів. На виході – 47 градусів. Цю температуру споживає весь Житомир. Цього достатньо, щоб опалювати приміщення. У магістраті так не виходить. Не можу сказати, чому", – говорить Роман Насонов.

Фото: Суспільне Житомир Роман Насонов каже, що в приміщенні будівлі магістрату температура сягає двох градусів тепла

Замовником ремонтно-реставраційних робіт є департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації. В коментарі Суспільному заступник директора цього департаменту Сергій Сорокін розповів, що керівництво краєзнавчого музею має звернутися до комунального підприємства "Житомиртеплокомуненерго" з проханням збільшити температуру води у теплоносієві.

"Ми не є власниками цієї будівлі, ми не є балансоутримувачами цієї будівлі, – каже Сергій Сорокін. – Краєзнавчий музей, як балансоутримувач, має звернутися до "Житомиртеплокомуненерго" з проханням надати ту температуру теплоносієві, яку вони надали в технічних умовах, коли здійснювалося проєктування цього об'єкту будівництва. Відповідно до технічних умов, теплоносій повинен надходити з температурою не менше 70 градусів. На сьогодні температура, яка надходить до магістрату, складає 53 градуси".

Фото: Суспільне Житомир Для підтримки необхідної температури в приміщенні, температура теплоносія має становити 75-90 градусів

Фото: Суспільне Житомир Температура в приміщенні магістрату має складати 18-23 градуси тепла

Поряд з магістратом розташовані житлові будинки. За словами керівника "Житомиртеплокомуненерго" Дмитра Рогожина, збільшення температури у теплоносіях призведе до того, що температура у квартирах мешканців цих будинків зросте до 30 градусів тепла.

"Якщо ми для одного користувача, внутрішня теплова мережа якого є в неналежному стані, подамо підвищену температуру теплоносія, то наші користувачі, у першу чергу, отримують захмарні платіжки за теплопостачання, а ми будемо платити зайві кошти за спожитий газ", – розповів Дмитро Рогожин.

Фото: КП "Житомиртеплокомуненерго" Дмитро Рогожин говорить, що у разі підвищення температури теплоносія, ціни в платіжках теж зростуть

Причиною холодних батарей у магістраті є недоліки у системі опалення будівлі, каже депутатка облради Тетяна Парфентієва.

Фото: Суспільне Житомир Тетяна Парфентієва говорить, що батареї холодні через несправність системи опалення

Директор обласного краєзнавчого музею Роман Насонов погоджується з цією думкою.

"Ми три листи написали на замовника, щоб усунули недоліки, забезпечили нормальну робочу температуру, однак реакція була однакова – нам сказали звертатися до "Житомиртеплокомуненерго", аби вони збільшили температуру подачі води", – говорить Роман Насонов.

Фото: Суспільне Житомир

За його словами, незважаючи на те, що презентація відреставрованої споруди магістрату відбулася 26 серпня 2021 року, до цього часу акт про виконані роботи не підписаний

"Наскільки я знаю, обласна рада, як власник, а я від краєзнавчого музею, то ми жодних документів про передачу магістрату не підписували", – поінформував Роман Насонов.

Що відомо

Реставрувати будівлю магістрату у Житомирі почали восени 2019 року в рамках президентської програми "Велике будівництво". Після реконструкції у магістраті збиралися розмістити частину експонатів обласного краєзнавчого музею.

У червні 2020 року після більш, ніж двомісячної перерви на карантин у приміщенні Житомирського магістрату продовжили ремонтно-реставраційні роботи. Завершити їх мали до кінця 2020 року, проте через брак грошей фінальну частину робіт перенесли на 2021 рік.

Навесні 2021 року підрядник говорив про те, що реставраційні роботи виконані на 75-80%.

Реставраційно-будівельні роботи у магістраті завершилися напередодні Дня Незалежності України у 2021 році. Загальна кошторисна вартість реконструкції магістрату сягнула понад 52 мільйони гривень: 33 мільйони – з державного бюджету та 19 мільйонів – з обласного.

Роман Насонов сказав, що, аби глядачі все побачили, необхідно провести реставрацію експонатів, котра має тривати не менше пів року за умови вчасного виділення необхідних грошей. Для реставрації потрібні три мільйони гривень.

22 грудня 2021 року в етері програми "Сьогодні.Головне" на каналі "UA: Житомир" Віталій Бунечко сказав, що в бюджет на 2022 рік ці три мільйони гривень закладені не були, але їх розраховують отримати за рахунок перерозподілу бюджетних грошей. Також Віталій Бунечко відповів, що йому не було відомо про проблеми з системою опалення будівлі магістрату.

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