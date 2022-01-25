У Казахстані, Киргизстані та Узбекистані у вівторок, 25 січня, почалися перебої з електропостачанням. Частина міст залишилася без світла, повідомляють місцеві ЗМІ. Через блекаут почалися перебої в роботі аеропортів, міського транспорту, світлофорів, метро.

За даними ресурсу ORDA, опівдні за місцевим часом в Алмати у Казахстані відсутність електрики спостерігалася у всіх районах міста. Такі ж проблеми, пише ORDA, були у містах Узбекистану й Киргизстану. У Ташкенті, зокрема, люди повідомили про проблеми й з водопостачанням, у місті припинили роботу світлофори й метро.

У Киргизстані також повідомили про відключення світла у частині регіонів, зокрема, в Нарині, Бішкеку, Оше й Ісикульській області.

Місцева влада Алмати повідомила журналістам, що відключення відбулися через проблеми у "Казахстанській компанії з управління електричними мережами” (KEGOC).

У KEGOC Казахстану розповіли, що проблеми виникли через транзит електроенергії енергосистемам Узбекистану й Киргизстану.

"В результаті відбулося аварійне розділення транзиту “Північ-Схід-Південь Казахстану” з погашенням значної частини споживачів Південної зони Казахстану", — пояснили у KEGOC.

В Міненерго Узбекистану заявили, що відключення електроенергії в Центральній Азії відбулося через аварію на території Казахстану.

Аеропорти Бішкека в Киргизстані й Ташкента в Узбекистані не приймають рейси через відключення електроенергії, пише ORDA.

Як повідомила пресслужба Uzbekistan Airports, всі аеропорти Узбекистану припинили роботу. Через відключення світла пасажири не можуть пройти перевірки. Деякі літаки направляються на запасні аеродроми.

Аеропорт Алмати, за даними журналістів, працює в штатному режимі.

Також в Алматі у штатному режимі працюють вокзали й метро, однак зупинилися тролейбуси, і людям радять пересісти на автобуси.

Водночас жодна з лікарень Алмати від електропостачання не відключалася завдяки роботі дизельних генераторів.

Через відсутність світла у гірськолижних комлексах Узбекистану й Киргизстану на канатних дорогах застрягли люди, повідомили ЗМІ. Туристів рятують надзвичайники.

Як повідомляє 24.kg, у Киргизстані Служба виконання покарань перейшла на посилений варіант несення служби. У всіх закритих закладах — СІЗО та виправних колоніях — працюють генератори.

У Киргизстані Мінохорони здоров'я шукає додаткові генератори для хворих на ШВЛ. Про це 24.kg повідомив очільник відомства Алимкадир Бейшеналієв. За його словами, обладнання поки працює на генераторах, але невідомо, скільки ще не буде електрики, тому міністерство шукає додаткові генератори.

Міненерго Узбекистану заявило про початок поетапного відновлення подачі електроенергії в Узбекистан. Про це з посиланням на пресслужбу відомства передає газета.uz. За даними енергетиків, в окремих регіонах країни подача електрики вже відновлена.

Чому блекаут стався одразу у трьох країнах

Казахстан, Киргизстан і Узбекистан перебувають у єдиному енергокільці. Проєкт єдиної енергосистеми Центральної Азії виник ще за часів СРСР, і він досі працює.

Координаційно-диспетчерський центр у Ташкенті (Узбекистан) регулює сезонні коливання попиту на електроенергію і потреби у воді у гідравлічний період.

Влітку Таджикистан і Киргизстан постачають сусідам свої надлишкові обсяги електроенергії, а взимку навпаки — отримують електроенергію від сусідів і накопичують воду.

Туркменістан залишив енергокільце у 2003 році, а Таджикистан вийшов із нього у 2009 році.

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