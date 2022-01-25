За минулу добу на Тернопільщині від COVID-19 вакцинували 1 927 осіб

1 927 осіб щепили від COVID-19 на Тернопільщині за вчора. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

За її словами, першою дозою за минулу добу щепили 756 людей, другою дозою – 863, бустерною – 308. Всього з початку вакцинації в Тернопільській області щепили 716 530 осіб.

69 546 людей вакцинували проти COVID-19 в Україні за добу. 22 541 людину вакциновано протиCOVID-19. Першу дозу отримали 27 261 людина, другу дозу – 24 700 людей, додаткову дозу отримали 501 людина, бустерну дозу – 17 084 людини. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 191 379 людей, з них отримали першу дозу – 15 191 377 людей, отримали дві дози – 14 490 784 людини, отримали додаткову дозу – 13 609 людей, бустерну дозу – 225 868 людей. Загалом проведено29 921 638 щеплень.

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