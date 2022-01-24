На Житомирщині Служба автомобільних доріг області оголосила тендер на реконструкцію ділянки автодороги "Київ – Чоп". Мова йде про об'їзну дорогу Житомира протяжністю 22 кілометри. Про це Суспільному розповіла речниця Служби автодоріг області Світлана Чернях-Кондрацька.
За її словами, очікують, що новий підрядник почне роботи до кінця 2022 року. Сума, вказана у документації, складає майже чотири мільярди гривень, що у кілька разів більше, аніж мали заплатити китайській компанії, яка починала реконструкцію траси у 2018 році. Наприкінці 2020 року "Укравтодор" розірвав з нею контракт через неякісно проведені роботи та недотримання строків. Збільшення вартості робіт пояснюють необхідністю демонтажу покриття та штучних споруд, які побудувала китайська компанія – технічна експертиза визнала їх непридатними для експлуатації.
"Після розірвання контракту "Укравтодору" з китайською компанією виявили брак робіт і на цементобетонному покритті, і на штучних спорудах, – каже Світлана Чернях-Кондрацька. – Всі ці роботи визнані дефектними та потребують демонтажу. Більшість із тих робіт, які проводила китайська компанія, не підлягають подальшій експлуатації та вимагають перероблення".
Нині на об'їзній дорозі Житомира для руху відкрито по одній смузі у кожному напрямку. Михайло тут їздить кілька разів на тиждень. Чоловік каже, що пересуватися двома смугами замість чотирьох, як було раніше, набагато важче та небезпечніше. І якщо він, як місцевий, до постійних з'їздів та об'їздів на недобудованій трасі звик, то для немісцевого водія у темну пору різке перестроювання з одного боку дороги в інший може стати небезпечним сюрпризом.
"Тут навіть знаки стоять не всі, – каже Михайло. – Простіше всього подивитися статистику ДТП. У вечірній час немісцева людина тут дуже просто може потрапити у ДТП, не знаючи всіх цих об'їздів і з'їздів".
Не задоволені сусідством із недобудованою трасою і мешканці навколишніх сіл. Через відсутність дренажу вода з траси стікає та підтоплює подвір'я людей. Пані Мар'яна з Кам'янки каже, що підтоплення подвір'я – це лише одна проблема, інша – постійні ДТП на дорозі.
"Тут аварія за аварією, – каже Мар'яна. – Місяця не буває, щоб не було ДТП. Буквально два тижні тому ось біля цього будинку сталася аварія".
Чекає на відновлення реконструкції траси і місцева жителька Леся Барвінок. Жінка каже, що рухатися старою розбитою об'їзною дорогою кілька років тому було зручніше і безпечніше, ніж зараз.
"До ремонту траса хоча б була прямою, – каже Леся Барвінок. – Люди знали, що вони їдуть прямо по своїй смузі. А зараз їдеш по прямій трасі і раптом треба звертати кудись, кудись повертати, а відповідні знаки не скрізь встановлені. Вночі тут рух набагато інтенсивніший і я сумніваюся, що ці бетонні блоки на узбіччях затримають фуру, наприклад. Тому люди реально бояться. Я вже не кажу про легкові авто, які можуть просто залетіти у двір".
Китайській компанії-підряднику встигли заплатити близько 18 мільйонів євро. Частину з цих коштів "Укравтодор" повернув. Нині справа перебуває у міжнародному арбітражному суді.
Що відомо
- Будівельники з Китаю, які ремонтували об'їзну Житомира, виконали лише половину робіт за контрактом.
- Низькі темпи та дефекти: "Укравтодор" розірвав контракт з компанією, яка будувала об'їзну Житомира.
- Підрядник відстає з ремонтом дороги на північному обході Житомира - "Укравтодор".
Читайте головні новини Житомирщини у нашому Telegram, Instagram та Viber