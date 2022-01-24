На Житомирщині Служба автомобільних доріг області оголосила тендер на реконструкцію ділянки автодороги "Київ – Чоп". Мова йде про об'їзну дорогу Житомира протяжністю 22 кілометри. Про це Суспільному розповіла речниця Служби автодоріг області Світлана Чернях-Кондрацька.

За її словами, очікують, що новий підрядник почне роботи до кінця 2022 року. Сума, вказана у документації, складає майже чотири мільярди гривень, що у кілька разів більше, аніж мали заплатити китайській компанії, яка починала реконструкцію траси у 2018 році. Наприкінці 2020 року "Укравтодор" розірвав з нею контракт через неякісно проведені роботи та недотримання строків. Збільшення вартості робіт пояснюють необхідністю демонтажу покриття та штучних споруд, які побудувала китайська компанія – технічна експертиза визнала їх непридатними для експлуатації.

"Після розірвання контракту "Укравтодору" з китайською компанією виявили брак робіт і на цементобетонному покритті, і на штучних спорудах, – каже Світлана Чернях-Кондрацька. – Всі ці роботи визнані дефектними та потребують демонтажу. Більшість із тих робіт, які проводила китайська компанія, не підлягають подальшій експлуатації та вимагають перероблення".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир Світлана Чернях-Кондрацька

Нині на об'їзній дорозі Житомира для руху відкрито по одній смузі у кожному напрямку. Михайло тут їздить кілька разів на тиждень. Чоловік каже, що пересуватися двома смугами замість чотирьох, як було раніше, набагато важче та небезпечніше. І якщо він, як місцевий, до постійних з'їздів та об'їздів на недобудованій трасі звик, то для немісцевого водія у темну пору різке перестроювання з одного боку дороги в інший може стати небезпечним сюрпризом.

"Тут навіть знаки стоять не всі, – каже Михайло. – Простіше всього подивитися статистику ДТП. У вечірній час немісцева людина тут дуже просто може потрапити у ДТП, не знаючи всіх цих об'їздів і з'їздів".

Фото: Суспільне Житомир Михайло

Фото: Суспільне Житомир

Не задоволені сусідством із недобудованою трасою і мешканці навколишніх сіл. Через відсутність дренажу вода з траси стікає та підтоплює подвір'я людей. Пані Мар'яна з Кам'янки каже, що підтоплення подвір'я – це лише одна проблема, інша – постійні ДТП на дорозі.

"Тут аварія за аварією, – каже Мар'яна. – Місяця не буває, щоб не було ДТП. Буквально два тижні тому ось біля цього будинку сталася аварія".

Фото: Суспільне Житомир Мар'яна

Фото: Суспільне Житомир

Чекає на відновлення реконструкції траси і місцева жителька Леся Барвінок. Жінка каже, що рухатися старою розбитою об'їзною дорогою кілька років тому було зручніше і безпечніше, ніж зараз.

"До ремонту траса хоча б була прямою, – каже Леся Барвінок. – Люди знали, що вони їдуть прямо по своїй смузі. А зараз їдеш по прямій трасі і раптом треба звертати кудись, кудись повертати, а відповідні знаки не скрізь встановлені. Вночі тут рух набагато інтенсивніший і я сумніваюся, що ці бетонні блоки на узбіччях затримають фуру, наприклад. Тому люди реально бояться. Я вже не кажу про легкові авто, які можуть просто залетіти у двір".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир Леся Барвінок

Фото: Суспільне Житомир

Китайській компанії-підряднику встигли заплатити близько 18 мільйонів євро. Частину з цих коштів "Укравтодор" повернув. Нині справа перебуває у міжнародному арбітражному суді.

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Що відомо

Будівельники з Китаю, які ремонтували об'їзну Житомира, виконали лише половину робіт за контрактом.

Низькі темпи та дефекти: "Укравтодор" розірвав контракт з компанією, яка будувала об'їзну Житомира.

Підрядник відстає з ремонтом дороги на північному обході Житомира - "Укравтодор".

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