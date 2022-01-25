На Закарпатті за добу COVID-19 виявили у 680 людей. Померли 13 хворих

На Закарпатті за минулу добу, 24 січня, COVID-19 виявили у 680 людей. Такі дані повідомляють на сайті МОЗ. Померли 13 хворих з діагнозом, одужали за добу 170 закарпатців.

Загалом в області з початку пандемії у 94097 людей виявили COVID-19. 85330 вилікувалися, 2529 — померли.

Що відомо:

В Україні з початку пандемії захворіли понад 3,8 млн людей, з них 3,5 млн — одужали від хвороби, 99 443 померли.

За даними медиків, від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу прищепили понад 15 мільйонів людей. Із них отримали першу дозу — 15 191 377 людей, отримали дві дози — 14 490 784 людини, отримали додаткову дозу — 13 609 людей, бустерну дозу — 225 868 людей. Загалом проведено понад 29 мільйонів щеплень.

Читайте нас у Telegram, Viber та Instagram