На Херсонщині за минулу добу діагностували 142 випадки захворювання на COVID-19

За минулу добу, 23 січня, виявили 142 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Серед них 35 дітей та 4 медичних працівники.

Про це йдеться на сторінці Херсонської обласної державної адміністрації у Facebook.

Нові випадки коронавірусу підтвердили у 111 жителів з Херсонського району, 23 людей зі Скадовського району, шести жителів Бериславського та двох людей з Каховського району.

Стан хворих задовільний, 122 особи перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 20 осіб.

Померла одна людина, мала пневмонію та Covid-19.

Одужав 51 житель області.

Наразі в області 81 506 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Що відомо:

За добу, 22 січня, в Херсонській області зафіксували 211 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

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