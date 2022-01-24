На Херсонщині за минулу добу діагностували 142 випадки захворювання на COVID-19

За минулу добу, 23 січня, виявили 142 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Серед них 35 дітей та 4 медичних працівники.
Про це йдеться на сторінці Херсонської обласної державної адміністрації у Facebook.
Нові випадки коронавірусу підтвердили у 111 жителів з Херсонського району, 23 людей зі Скадовського району, шести жителів Бериславського та двох людей з Каховського району.
Стан хворих задовільний, 122 особи перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 20 осіб.
Померла одна людина, мала пневмонію та Covid-19.
Одужав 51 житель області.
Наразі в області 81 506 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.
Що відомо:
- За добу, 22 січня, в Херсонській області зафіксували 211 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
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