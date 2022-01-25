Долар виріс, євро впав. Курс валют на 25 січня

У вівторок, 25 січня, Національний банк встановив курс долара щодо гривні на рівні 28,37 UAH/USD. Таким чином долар виріс щодо гривні на 5 копійок.

Відповідні дані оприлюднені на сайті регулятора.

Водночас євро здешевшав на 5 копійок. Відтак основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

28,37 гривні за долар;

32,06 гривні за євро.

Станом на 24 січня офіційний курс гривні щодо долара становив 28,32 UAH/USD, щодо євро — 32,11 UAH/EUR.

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