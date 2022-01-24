Сумські пенсіонери почали купляти ліки за "ковідну" тисячу

З 24 січня люди, старші 60-ти років можуть витратити на ліки тисячу гривень, яку нараховують за програмою "є-Підтримка". Мають таку можливість ті, хто двічі вакцинований від коронавірусу.

Фармацевт сумської аптеки розповіла Суспільному, що вони вже почали працювати і продавати ліки за програмою "є-Підтимка". За словами працівниці почасти люди беруть ліки від тиску, протизастудні препарати і ті, якими найчастіше користуються. Тобто, люди купляють саме ті ліки, яких потребують.

Отримані гроші у програмі “єПідтримка” можна витратити протягом чотирьох місяців, у іншому випадку – вони повернуться до бюджету. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, програма реалізовуватиметься у декілька етапів. На першому етапі — через додаток “Дія”. На другому етапі, обіцяють запропонувати альтернативний механізм, коли гроші зможуть отримати ті, хто не має смартфону.

Що відомо

Станом на 24 січня українці витратили вже 1,6 мільярда гривень, отриманих в межах програми "єПідтримка", спрямованої на популяризацію серед населення вакцинації проти COVID-19 та підтримку бізнесу під час пандемії. При цьому отримати гроші поки що можливо лише через мобільний додаток "Дія".

15 листопада президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що українці, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу, тобто отримали два щеплення, зможуть отримати тисячу гривень.

Держава виділила близько 8 мільярдів гривень на підтримку населення під час карантину. Зеленський підписав відповідний закон 8 грудня.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко застеріг українців від шахраїв: МОЗ не розсилає повідомлення щодо виплати 1 тисячі гривень щепленим громадянам і не просить їх надіслати контактні дані.

Президент Володимир Зеленський на нараді 10 січня доручив уряду розробити механізм виплати тисячі гривень за повну вакцинацію проти COVID-19 неповнолітнім.

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