Сумські пенсіонери почали купляти ліки за "ковідну" тисячу

З 24 січня люди, старші 60-ти років можуть витратити на ліки тисячу гривень, яку нараховують за програмою "є-Підтримка". Мають таку можливість ті, хто двічі вакцинований від коронавірусу.
Фармацевт сумської аптеки розповіла Суспільному, що вони вже почали працювати і продавати ліки за програмою "є-Підтимка". За словами працівниці почасти люди беруть ліки від тиску, протизастудні препарати і ті, якими найчастіше користуються. Тобто, люди купляють саме ті ліки, яких потребують.
Отримані гроші у програмі “єПідтримка” можна витратити протягом чотирьох місяців, у іншому випадку – вони повернуться до бюджету. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, програма реалізовуватиметься у декілька етапів. На першому етапі — через додаток “Дія”. На другому етапі, обіцяють запропонувати альтернативний механізм, коли гроші зможуть отримати ті, хто не має смартфону.
Що відомо
- Станом на 24 січня українці витратили вже 1,6 мільярда гривень, отриманих в межах програми "єПідтримка", спрямованої на популяризацію серед населення вакцинації проти COVID-19 та підтримку бізнесу під час пандемії. При цьому отримати гроші поки що можливо лише через мобільний додаток "Дія".
- 15 листопада президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що українці, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу, тобто отримали два щеплення, зможуть отримати тисячу гривень.
- Держава виділила близько 8 мільярдів гривень на підтримку населення під час карантину. Зеленський підписав відповідний закон 8 грудня.
- Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко застеріг українців від шахраїв: МОЗ не розсилає повідомлення щодо виплати 1 тисячі гривень щепленим громадянам і не просить їх надіслати контактні дані.
- Президент Володимир Зеленський на нараді 10 січня доручив уряду розробити механізм виплати тисячі гривень за повну вакцинацію проти COVID-19 неповнолітнім.
Читайте Суспільне у Telegram
Долучайтесь до спільноти у Viber