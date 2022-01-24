У Сумах затвердили нові тарифи на гарячу воду та тепло. Що відомо

Сумський виконавчий комітет затвердив нові тарифи на гарячу воду та тепло для товариства "Сумитеплоенерго". Це відбулось 18 січня. Хоча того дня відбулося зсеред 26 питань, які розглядав виконком, цього питання не було.

Як прийняли рішення й чому не розглядали на засіданні 24 січня керуюча справами виконкому Юлія Павлик коментувати відмовилася.

Директор "Сумитеплоенерго" Дмитро Васюнін сказав, що нові тарифи їм погодила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Усі необхідні процедури, компанія, яка орендує сумську ТЕЦ пройшла. За його словами, у вересні минулого року товариство звернулося з клопотанням до комісії щодо встановлення нових тарифів. А виконком лише затвердив ухвалені національною комісією розрахунки.

"Щодо вугілля на складах сумської ТЕЦ. Я відповім: його немає, немає зовсім, як і на складах інших ТЕЦ на території держави. Це загальнодержавна криза з твердим паливом. Скоріш за все 15 лютого буде перше судно з вугіллям. Це змусило "Сумитеплоенерго" використовувати замість твердого палива, у виробництві теплової енергії, для потреб усіх споживачів – газ. В тарифі вугілля, воно здорожчало, однак, ми використовуємо газ, який ще дорожчий. Тому зараз ми несемо колосальні збитки", – розповів Дмитро Васюнін.

З його слів, у листопаді, грудені та січені використовували лише природній газ.

Збільшення вартості за тепло для населення зростає на 35%, для бюджетних установ – на 29%, для інших споживачів – на 78%. Різницю вартості в тарифах між попереднім опалювальним сезоном і новими цінами для населення мають відшкодувати з міського бюджету згідно з меморандумом, який підписали у вересні 2021 року між Офісом президента, Кабінетом міністрів, Міністерством енергетики, НАК "Нафтогаз України" та Всеукраїнської асоціацією органів місцевого самоврядування.

За словами Дмитра Васюніна з початку опалювального сезону коштів з міського бюджету за відшкодування різниці "Сумитеплоенерго" іще не отримало. Заборгованість складає 25 млн грн.

Котельні Північного промвузла, яка обслуговує третину міста, розповів директор підприємства Олександр Рєзнік, міський бюджет заборгував за два місяці минулого року 36 млн гривень.

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