Сумська міськрада має борг перед "Сумитеплоенерго" 29,5 млн грн. Що відомо

Сумська міська рада винна ТОВ "Сумитеплоенерго" 29 з половиною мільйонів. Це сума, яку мають компенсувати товариству за різницю в тарифах за перші два місяці цієї зими. Таку інформацію Суспільне отримало у відповідь на запит від міської ради.
"Порядок відшкодування втрат підприємств, зумовлених різницею між розмірами економічно обґрунтованих та застосованих тарифів", – пояснюють у відповіді на запит
Тобто 29,5 млн грн – це різниця між прийнятими тарифами на опалення та фактичною вартістю послуг. Як Суспільне повідомляло раніше, міськрада має борг й перед Котельнею Північного промвузла – 36 млн грн.
Розрахуватись із підприємствами міськрада зможе після того, як ухвалить бюджет на 2022 рік. Однак сесію, на якій мали б його ухвалити вже тричі переносили.
Що відомо
- Сумська громада увійшла у 2022 рік без прийнятого бюджету. Сесійне засідання 30 грудня, де й мали голосувати за бюджет цього року скасували, і перенесли на 17 січня. Тоді працівниця прес-служби міської ради Юлія Терещенко серед версій, через які засідання перенесли, назвала недопрацьовані пропозиції до бюджету, серед яких і питання щодо компенсації різниці тарифів.
- 17 січня сесію знову перенесли – на 19 січня. Однак ввечері 19 січня сесію знову перенесли. За розпорядженням міського голови вона має відбутись 26 січня.