Сумська міськрада має борг перед "Сумитеплоенерго" 29,5 млн грн. Що відомо

Сумська міська рада винна ТОВ "Сумитеплоенерго" 29 з половиною мільйонів. Це сума, яку мають компенсувати товариству за різницю в тарифах за перші два місяці цієї зими. Таку інформацію Суспільне отримало у відповідь на запит від міської ради.

"Порядок відшкодування втрат підприємств, зумовлених різницею між розмірами економічно обґрунтованих та застосованих тарифів", – пояснюють у відповіді на запит

Тобто 29,5 млн грн – це різниця між прийнятими тарифами на опалення та фактичною вартістю послуг. Як Суспільне повідомляло раніше, міськрада має борг й перед Котельнею Північного промвузла – 36 млн грн.

Розрахуватись із підприємствами міськрада зможе після того, як ухвалить бюджет на 2022 рік. Однак сесію, на якій мали б його ухвалити вже тричі переносили.

Що відомо