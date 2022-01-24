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Mappa Mundi. В Одесі представили виставку робіт харківського митця
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Mappa Mundi. В Одесі представили виставку робіт харківського митця

Діана Зубар
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Mappa Mundi. В Одесі представили виставку робіт харківського митця Суспільне Одеса

В Одеському художньому музеї 24 січня відкрили виставку із 15 робіт харківського художника-графіка Павла Макова. Про це повідомила кореспондентка Суспільного, яка відвідала захід.

В основі експозиції 3D-макет сучасної політичної мапи світу, яка називається "Mappa Mundi" або "Карта світу". На ній автор зобразив всі незалежні країни світу. Завширшки мапа 4,5 метри та 6 метрів в довжину, а висота складає 30 см. Павло Маков розповів, що над її малюнком та макетом працював рік. Також на виставці представлені 13 малюнків автора.

Виставка в Одесі. Павло МаковСуспільне Одеса

Автор Павло Маков

Виставка Павла Макова. Одеський художній музейСуспільне Одеса

Mappa Mundi. В Одесі представили виставку робіт харківського митцяСуспільне Одеса

Виставка в Одеському художньому музеїСуспільне Одеса

На макет прийшла подивитися Анатолія Доганюк. Розповіла, що вперше відвідала таку масштабну виставку:

"Люди мислять стереотипами, надаючи народам якусь конкретну характеристику. А тут ми всі разом, всією планетою".

Відвідала виставку Наталія Сімонова. Зазначила, що бачить в роботах Павла Макова певну проблематику:

"Зараз цим проєктом підняли таку тему, що ми всі замкнуті в рамках світу і більше нам нікуди дітися. Тому цікаво, в рамках того, що ми всі живемо як в одній квартирі, Давайте будемо співпрацювати й розуміти інтереси одне одного, брати участі в житті кожної держави".

В Одесі представили виставку робіт харківського митця Павла МаковаСуспільне Одеса

В Одесі представили виставку робіт харківського митцяСуспільне Одеса

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