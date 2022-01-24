Mappa Mundi. В Одесі представили виставку робіт харківського митця

В Одеському художньому музеї 24 січня відкрили виставку із 15 робіт харківського художника-графіка Павла Макова. Про це повідомила кореспондентка Суспільного, яка відвідала захід.

В основі експозиції 3D-макет сучасної політичної мапи світу, яка називається "Mappa Mundi" або "Карта світу". На ній автор зобразив всі незалежні країни світу. Завширшки мапа 4,5 метри та 6 метрів в довжину, а висота складає 30 см. Павло Маков розповів, що над її малюнком та макетом працював рік. Також на виставці представлені 13 малюнків автора.

Суспільне Одеса Автор Павло Маков

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Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

На макет прийшла подивитися Анатолія Доганюк. Розповіла, що вперше відвідала таку масштабну виставку:

"Люди мислять стереотипами, надаючи народам якусь конкретну характеристику. А тут ми всі разом, всією планетою".

Відвідала виставку Наталія Сімонова. Зазначила, що бачить в роботах Павла Макова певну проблематику:

"Зараз цим проєктом підняли таку тему, що ми всі замкнуті в рамках світу і більше нам нікуди дітися. Тому цікаво, в рамках того, що ми всі живемо як в одній квартирі, Давайте будемо співпрацювати й розуміти інтереси одне одного, брати участі в житті кожної держави".

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

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