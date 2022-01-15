"Близьке": в одеському музеї Західного та Східного мистецтва відкрили виставку

В одеському музеї Західного та Східного мистецтва відкрили персональну виставу фотографині Ганни Голубовської. На своїх знімках жінка зафільмувала "життя" міста та його мешканців, розповів кореспондент Суспільного, який був присутній на заході.

До експозиції увійшли 70 робіт, зроблених на чорно-білу плівку. Потім авторка робіт самостійно її проявляє.

Суспільне Одеса Виставка "Близьке"

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса У музеї Західного та Східного мистецтва відкрили виставку

Суспільне Одеса

"Я люблю світло. Я шукаю сюжети, в яких світло стає співавтором і це можуть бути пейзажі, натюрморти, портрети. У портретах, зрозуміло, вони не завжди робляться у світлу пору доби, але є люди, які самі собою це тепло проявляють і ти йдеш за ними", – розповіла авторка Ганна Голубовська.

Суспільне Одеса

Фотографиня додала, виставку проводить вперше за 3 роки. Цього разу було зібрано 70 знімків, які охопили 3 зали.

"Вона (Ганна Голубовська, - ред.) вигадала зняти нас разом саме з тією фішкою, що ми ззовні дуже схожі, втім, внутрішньо, за своїм змістом, дуже різні. І це, мені здається, дійсно відрізняє цю фотографію", – поділилася Марина Боцу, яка позувала для знімків.

"Я бачу різницю, і коли мене питали, цифра, чи не цифра, я, здається, завжди здогадувалась. Є певне тепло, є відчуття шуму, пилу певного, а ми ж і бачимо пил, коли ходимо вулицями! Особливо, в Одесі", – каже відвідувачка виставки Анастасія Пілявська.

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

За словами куратора виставки Сергія Ільїна, в музеї давно планували організувати показ знімків, втім вийшло це зробити тільки на початку цього року.

"Ніяких сумнівів, що ця виставка буде, що вона повинна бути ці що вона вийде гідною не було ні в мене, ні в дирекції, ні у моїх колег. Можливо ця виставка проіснує не два тижні, як, загалом, і має бути, а, можливо, висітиме дещо довше".

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