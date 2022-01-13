Знімком року в Одесі став портрет "Вінсент"

У "Болгарському культурному центрі" в Одесі 13 січня оголосили результати конкурсу "Знімок року". Перемогу отримав портрет "Вінсент" Дмитра Баєва. Виставка із роботами учасників триватиме два тижні. Про це розповів кореспондент Суспільного, який відвідав подію.

Автор світлини, що перемогла в конкурсі одесит Дмитро Баєв пояснив, що зобразив свого товариша Євгена у вигляді Вінсента Ван Гога.

Суспільне Одеса Робота переможця "Вінсент".

Суспільне Одеса Знімок року

Суспільне Одеса Фотограф Дмитро Баєв

За словами організатора заходу Сергія Гуменюка, загалом у відборі взяли участь 80 фотографів з усієї області. Кожен з учасників пропонував по дві світлини. Для виставки відібрали 90 робіт:

"Ми приймаємо фотографії на різні теми, з різними техніками, тому і в складі журі завжди 5 людей, які є різносторонніми фахівцями".

Суспільне Одеса Організатор Сергій Гуменюк

Суспільне Одеса Роботи учасників

Взяти участь у конкурсі міг кожен охочий фотограф, надавши організаційний внесок

Загалом, серед 90 робіт, представлених на виставці, журі обрали 4 найкращих, серед них – "Братство червоної парасольки", "Чемпіон" та "Шторм". Їх авторів нагородили дипломами.

На думку відвідувачки виставки Марії Мбулаєвої, цьогоріч перемогла саме ідея:

"Я вважаю, що мистецтво завжди залишається досить суб’єктивним: комусь фотографія може сподобатись більше, комусь менше. Як я зрозуміла за результатами виставки, перемогла усе ж таки ідея. Тут дійсно є фотографії з глибоким сенсом, тобто важливо не те, на що ти фотографуєш, а те, що в тебе кадрі".

Суспільне Одеса Конкурсна робота

Суспільне Одеса Конкурсна робота

Побувала на виставці студентка Олена. Вона захоплюється фотографією і каже – з результатами конкурсу згодна не повністю:

"Мені більше подобаються чорно-білі фото. Вони більше здатні передати сенс та силу знімку, а завдяки корекції кольору її можна зробити більш насиченою, аби той, хто дивиться, яскравіше відчув її зміст. Я б особисто деякі роботи поміняли місцями, але три роботи тут обрані заслужено.

Професійний фотограф Володимир Чорний розповів, що буває на виставці щороку. Цьогоріч роботи його вразили більше, ніж минулого разу.

"Мені подобаються роботи критичний реалізм, таке направлення. Тому мені подобається портрет дівчини з квіткою тут, африканки".

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