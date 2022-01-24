На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 656 осіб

У 656 жителів Тернопільщини підтвердили COVID-19 за минулу добу. Про це повідомила епідеміологиня обласного лабораторного центру Світлана Маціпура.

За її словами, одужання підтвердили у 195 осіб. Медики провели 1 031 дослідження методом ПЛР за минулу добу.

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (63 особи): Борсуківська сільська ОТГ – 9, Великодедеркальська сільська ОТГ – 4, Вишнівецька селищна ОТГ – 1, Кременецька міська ОТГ – 8, Лановецька міська ОТГ – 16, Лопушненська сільська ОТГ – 2, Почаївська міська ОТГ – 6, Шумська міська ОТГ – 17.

Тернопільський район (328 осіб): Бережанська міська ОТГ – 31, Білецька сільська ОТГ – 7, Великоберезовицька селищна ОТГ – 13, Великогаївська сільська ОТГ – 46, Залозецька селищна ОТГ – 29, Збаразька міська ОТГ – 15, Зборівська міська ОТГ – 2, Золотниківська сільська ОТГ – 2, Іванівська сільська ОТГ – 1, Козівська селищна ОТГ – 35, Микулинецька селищна ОТГ – 12, Підволочиська селищна ОТГ – 12, Підгаєцька міська ОТГ – 7, Підгороднянська сільська ОТГ – 7, Скалатська міська ОТГ – 3, Теребовлянська міська ОТГ – 35, Тернопільська міська ОТГ – 71.

Чортківський район (265 осіб): Білобожницька сільська ОТГ – 3, Більче-Золотецька сільська ОТГ – 7, Борщівська міська ОТГ – 26, Бучацька міська ОТГ – 14, Васильковецька сільська ОТГ – 5, Гримайлівська селищна ОТГ – 4, Гусятинська селищна ОТГ – 15, Заводська селищна ОТГ – 3, Заліщицька міська ОТГ – 42, Золотопотіцька селищна ОТГ – 17, Іване-Пустенська сільська ОТГ – 3, Колиндянська сільська ОТГ – 5, Копичинецька міська ОТГ – 3, Коропецька селищна ОТГ – 6, Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 10, Монастириська міська ОТГ – 20, Нагірянська сільська ОТГ – 7, Товстенська селищна ОТГ – 13, Хоростківська міська ОТГ – 4, Чортківська міська ОТГ – 58.

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в області захворіла 116 560 осіб, з них 106 529 вже видужали та 2 206 людей померли.

Що відомо