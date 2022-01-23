У Львові облаштували 6 додаткових пунктів обігріву. Вони працюватимуть цілодобово у всіх районах міста упродовж 23 – 25 січня. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У кожному з них можна буде випити гарячого чаю з печивом, щоб зігрітись.

"Впродовж наступних двох діб синоптики прогнозують значне зниження температури повітря, зокрема й до мінус 12-18°С. Мусимо подбати про всіх, хто цього потребує, їм має бути тепло. Саме тому у Львові організували додаткових 6 пунктів обігріву – по одному у кожні районній адміністрації", – каже керівник департаменту гуманітарної політики ЛМР Євген Бойко.

Пункти обігріву працюватимуть цілодобово у кожному районі міста:

Галицький район – вул. Ф. Ліста, 1 – Галицька районна адміністрація;

– вул. Ф. Ліста, 1 – Галицька районна адміністрація; Шевченківський район –вул. Липинського, 11 – Шевченківська районна адміністрація;

–вул. Липинського, 11 – Шевченківська районна адміністрація; Личаківський район – вул. Костя Левицького, 67 – Личаківська районна адміністрація;

– вул. Костя Левицького, 67 – Личаківська районна адміністрація; Залізничний район – вул. Виговського, 34 – Залізнична районна адміністрація;

– вул. Виговського, 34 – Залізнична районна адміністрація; Франківський район – вул. Генерала Чупринки, 85 – Франківська районна адміністрація;

– вул. Генерала Чупринки, 85 – Франківська районна адміністрація; Сихівський район – просп. Червоної Калини, 66 – Сихівська районна адміністрація.

Також у Львові працюють пункти обігріву на вулиці Кирилівській, 3а та на вулиці Личаківській, 56.

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