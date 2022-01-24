Футболісти полтавської «Ворскли» розпочинають тренування у Туреччині

Полтавська футбольна команда «Ворскла» розпочала перший цього року навчально-тренувальний збір у турецькій Анталії. На нього поїхало 25 гравців із головним тренером команди Юрієм Максимовим. Про це Суспільному повідомив пресаташе клубу Артем Лобанов.
Перше тренування у Туреччині футболісти «Ворскли» влаштують о 16:00 24 січня. Спортсмени поліпшуватимуть фізичну підготовку. Зокрема, робитимуть вправи на піску, повідомив Лобанов. Також футболісти мають зіграти три товариські матчі проти команд з Польщі та Казахстану.
На збори поїхали 25 гравців:
- Воротарі: Різник, Ткаченко, Ісенко;
- Захисники: Бацула, Пердута, Тамм, Чеснаков, Яворський, Якубу, Хрипчук, Крупський, Ізотов;
- Півзахисники: Скляр, Челядін, Сємілєт, Пуцлін, О. Тілль, В. Тілль, Кане, Амількар, Нестеренко;
- Нападники: Степанюк, Кравчук, Пешич, Ранжел.
Частина гравців травмовані, тому тренуватися не будуть або матимуть індивідуальні навантаження.
Навчально-тренувальні збори триватимуть до 18 лютого. Так команда готуватиметься до офіційних матчів, розповів Артем Лобанов. 30 січня у Туреччину поїдуть і дублери «Ворскли».
Що відомо:
- Першу частину чемпіонату України з футболу, який розпочали 2021-го, полтавська команда завершила на п’ятому місці турнірної таблиці, здобувши 33 очки.
- Перший матч для футболістів «Ворскли» 2022-го року у рамках чемпіонату України запланований на 27 лютого. Зіграти команда має проти рівненського клубу «Верес». Це згідно з календарем матчів, затвердженим Української асоціації футболу.