Футболісти полтавської «Ворскли» розпочинають тренування у Туреччині

Полтавська футбольна команда «Ворскла» розпочала перший цього року навчально-тренувальний збір у турецькій Анталії. На нього поїхало 25 гравців із головним тренером команди Юрієм Максимовим. Про це Суспільному повідомив пресаташе клубу Артем Лобанов.

Перше тренування у Туреччині футболісти «Ворскли» влаштують о 16:00 24 січня. Спортсмени поліпшуватимуть фізичну підготовку. Зокрема, робитимуть вправи на піску, повідомив Лобанов. Також футболісти мають зіграти три товариські матчі проти команд з Польщі та Казахстану.

ФК "Ворскла" Тренування футболістів "Ворскли" в Анталії. архівне фото 2021 рік

На збори поїхали 25 гравців:

Воротарі: Різник, Ткаченко, Ісенко;

Різник, Ткаченко, Ісенко; Захисники: Бацула, Пердута, Тамм, Чеснаков, Яворський, Якубу, Хрипчук, Крупський, Ізотов;

Бацула, Пердута, Тамм, Чеснаков, Яворський, Якубу, Хрипчук, Крупський, Ізотов; Півзахисники: Скляр, Челядін, Сємілєт, Пуцлін, О. Тілль, В. Тілль, Кане, Амількар, Нестеренко;

Скляр, Челядін, Сємілєт, Пуцлін, О. Тілль, В. Тілль, Кане, Амількар, Нестеренко; Нападники: Степанюк, Кравчук, Пешич, Ранжел.

Частина гравців травмовані, тому тренуватися не будуть або матимуть індивідуальні навантаження.

Навчально-тренувальні збори триватимуть до 18 лютого. Так команда готуватиметься до офіційних матчів, розповів Артем Лобанов. 30 січня у Туреччину поїдуть і дублери «Ворскли».

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