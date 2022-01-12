Стало відомо, з ким "Ворскла" зіграє на зборах у Туреччині

На тренувальних зборах у Туреччині основний склад полтавської «Ворскли» зіграє три товариські поєдинки. Про це повідомила пресслужба команди.

Перша товариська гра у футболістів полтавської команди розпочнеться 9 лютого, а остання – 18 лютого. Графік матчів такий:

9 лютого– «Лодзь» (Польша)

12 лютого– «Атирау» (Казахстан)

18 лютого– «Каспій» (Казахстан)

Із відпустки, яка розпочалася для футболістів після завершення першої частини чемпіонату України, команда повернеться із 17 січня. Тоді ж відбудеться перше тренування у Полтаві, йдеться у повідомленні клубу. А навчально-тренувальні збори в Туреччині для гравців розпочнуться 23 січня. Триватимуть вони до 18 лютого.

Що відомо:

Перший матч «Ворскли» 2022 року у рамках чемпіонату України запланований на 27 лютого. Зіграти команда має проти рівненського клубу «Верес». Це згідно з календарем матчів, затвердженим УАФ.

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