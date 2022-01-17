Полтавська «Ворскла» провела перше тренування після відпустки

Полтавська «Ворскла» почала підготовку до другої частини чемпіонату України. Опівдні 17 січня команда зібралась на стадіоні ім. Бутовського. Про це повідомив кореспондент Суспільного, який перебував на стадіоні.

На стадіоні футболісти організували пробіжку та розминку. Після цього перейшли до тренувального залу на заняття з аеробіки. За словами головного тренера полтавської команди Юрія Максимова, завдання на сезон не змінили – це потрапити до єврокубків. До офіційних матчів команда готуватиметься на зборах у Туреччині, які розпочнуться 23 січня.

"Усі зібралися, задоволені, давно не бачили один одного. Перші дні поки втягуємось. Будемо готуватись. Головне, щоб всі були здорові, без травм. Поїдемо на збори і там добре підготуємось. Я думаю, що другу частину чемпіонату ми зіграємо вдало, бо кінцівку торік не хотілося б так нам грати, як ми зіграли останні три матчі", - розповів головний тренер Юрій Максимов.

ІРТ Футболісти "Ворскли" під час першого тренування на стадіоні у Полтаві

До першого тренування також доєднався новачок команди Андрій Бацула. За словами головного тренера, команду ще планують підсилювати новими гравцями.

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