На Дніпропетровщині поліцейського підозрюють у вимаганні 1 тисячі доларів США хабаря щомісяця за неперешкоджання роботі сайту знайомств. Про це йдеться в пресрелізі прокуратури області, який отримало Суспільне.

Повідомлення про підозру вручили старшому оперуповноваженому Управління міграційної поліції ГУНП в області

«Поліцейський повідомив власнику інтернет-сайту знайомств, що за непритягнення до відповідальності за поширення начебто порнографічних матеріалів останній змушений сплачувати йому 1000 доларів США щомісячно. Крім того, правоохоронець запропонував у подальшому розширити діяльність сайту», – мовиться в пресрелізі.

Під час одержання частини хабаря – 22 тисяч гривень – підозрюваного затримали. Наразі вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Кримінальне провадження відкрили за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (хабар).

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