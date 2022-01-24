У Львові демонтовують головну ялинку

Львівську ялинку, що розташована на площі перед Опереним театром, демонтовують. Новорічні прикраси та огорожі заберуть на зберігання, а ялинку утилізують. Проводить демонтаж комунальне підприємство "Зелений Львів".

"Гілки ми позрізаємо, завеземо на Пластову, на компостувальну станцію, де вони будуть перероблені на органіку. Сам стовбур ми поріжемо і будемо використовувати для опалення наших теплиць на базі, на вулиці Замарстинівській, 157", — каже директор комунального підприємства "Зелений Львів" Володимир Данилюк.

Суспільне Львів У Львові демонтують головну ялинку

Головну ялинку міста встановили 13 грудня. Її висота була 17 метрів. Дерево привезли з села Оброшене. Її місту подарував тамтешній мешканець.

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