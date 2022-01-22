Львів'ян закликають здавати ялинки на утилізацію. Як це зробити

Після новорічно-різдвяних свят львів'ян закликають не викидати хвойні дерева у смітник, а здати їх на утилізацію. Про те, як це можна зробити, повідомила начальниця управління з питань поводження з відходами ЛМР Оксана Кошак.

За словами Оксани Кошак, якщо будинок належить до ОСББ чи ЖБК, мешканці можуть винести ялинку до сміттєвих контейнерів сьогодні, 22 січня, або наступної суботи — 29 січня. Якщо ж йдеться про будинки, які обслуговують колишні ЛКП, то виносити хвойні потрібно завтра, 23 січня, та наступної неділі — 30 січня:

"Ми напрацювали зручний механізм для мешканців нашої громади, щоб всі ялинки потрапили на перероблення, а не їхали на сміттєзвалища. Вивозити ялинки з будинків ОСББ будуть в ніч з 22 на 23 січня, та в ніч з 29 на 30 січня – це в ніч з суботи на неділю, і повезуть на компостувальну станцію. З будинків, які обслуговують управляючі компанії, вивозитимуть ялинки в понеділок 24 і 31 січня відповідно".

Перед тим як викинути ялинку, з неї потрібно познімати усі прикраси, зокрема "дощик" та гірлянди. Потім ялинку треба винести на сміттєвий майданчик та покласти поруч з контейнером. Тоді дерево заберуть на переробку.

Також львів’яни можуть вивезти хвойні самостійно на станцію компостування, що на вул. Пластова, 13, або в ЛКП "Зелений Львів" на вул. Замарстинівська, 167а.

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