Прикордонник, тіло якого знайшли на Буковині поблизу україно-румунського кордону, ймовірно вчинив самогубство. Це версія, яку розслідують правоохоронці.

Про це Суспільному сказав начальник нацполіції області Руслан Дударець.

Загиблому прикордоннику було 19 років. Він був на строковій службі.

"Попередній мотив — кредитні зобов'язання. Через це він міг вчинити самогубство", — каже Дударець.

Справу кваліфікують як умисне вбивство з позначкою "самогубство". Також самогубство є однією з версій вогнепального поранення прикордонника на Вижниччині.

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