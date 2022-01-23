На Вижниччині шпиталізували прикордонника з вогнепальним пораненням у грудну клітину.

Про це Суспільному сказав речник Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко.

Вночі 23 січня прикордонник отримав вогнепальне поранення у грудну клітину. Він сам звернувся по допомогу. Військовослужбовця шпиталізували у Путильську районну лікарню.

У прикордонника були травми грудної та черевної порожнин. Його чотири години оперували медики — вийняли дві кулі. Стан військового стабільний, він при свідомості й спілкується з лікарями. За словами директора лікарні Климентія Михайлюка, його готують до переведення у військовий госпіталь.

Про поранення військового повідомили у поліцію. Також за словами Бровка, введеться службове розслідування.

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