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На Буковині біля кордону з Румунією знайшли тіло військовослужбовця. У нього вогнепальне поранення
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На Буковині біля кордону з Румунією знайшли тіло військовослужбовця. У нього вогнепальне поранення

Олена Дуняк
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На Буковині біля кордону з Румунією знайшли тіло військовослужбовця. У нього вогнепальне поранення espreso.tv

На Буковині поблизу українсько-румунського кордону знайшли тіло військовослужбовця. У нього вогнепальне поранення.

Про це Суспільному сказав речник Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко.

Прикордонника знайшли ввечері 21 січня, у нього не було ознак життя. На місце викликали швидку допомогу та правоохоронців.

Загиблий був на строковій службі у прикордонному підрозділі. За словами Бровка, зараз щодо смерті військовослужбовця йде слідство.

Що відомо

  • Торік у серпні поблизу державного кордону з Румунією знайшли тіло прикордонника. Йому було 24 роки. Серед версій, які розглядає слідство — самогубство військового.
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