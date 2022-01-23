На Буковині поблизу українсько-румунського кордону знайшли тіло військовослужбовця. У нього вогнепальне поранення.

Про це Суспільному сказав речник Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко.

Прикордонника знайшли ввечері 21 січня, у нього не було ознак життя. На місце викликали швидку допомогу та правоохоронців.

Загиблий був на строковій службі у прикордонному підрозділі. За словами Бровка, зараз щодо смерті військовослужбовця йде слідство.

Що відомо