На Буковині поблизу українсько-румунського кордону знайшли тіло військовослужбовця. У нього вогнепальне поранення.
Про це Суспільному сказав речник Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко.
Прикордонника знайшли ввечері 21 січня, у нього не було ознак життя. На місце викликали швидку допомогу та правоохоронців.
Загиблий був на строковій службі у прикордонному підрозділі. За словами Бровка, зараз щодо смерті військовослужбовця йде слідство.
Що відомо
- Торік у серпні поблизу державного кордону з Румунією знайшли тіло прикордонника. Йому було 24 роки. Серед версій, які розглядає слідство — самогубство військового.