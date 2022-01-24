У Тернополі родичам воїнів УПА передали нагороди

Нагороди повстанців, які вони колись не змогли отримати, передали їхнім родичам. Нагородження відбулось у Музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини. Про це розповів історик Сергій Волянюк.

За його словами, вручили 12 хрестів бойової заслуги – це найвищі відзнаки Української Повстанської Армії. Виготовляли їх за проєктом українського художника і члена ОУН Ніла Хасевича.

Фото: Анастасія Чечко/Суспільне Вручили 12 хрестів бойової заслуги – це найвищі відзнаки Української Повстанської Армії

Ольга Кіналь отримала нагороду за свого дядька Івана Гуменюка. Каже, знає про нього з розповідей батька:

"Мені дуже приємно, бо це згадка про рідну мені людину. Поки що беру додому, покажу дітям, а потім може до школи передам", – каже Кіналь.

Фото: Анастасія Чечко/Суспільне Ольга Кінах

Відновлення відзнак ініціювала координаційна рада з вшанування пам’яті нагороджених лицарів ОУН і УПА 5 років тому, розповів Сергій Волянюк. На Тернопільщині за цей час вручили більше 50 нагород, а загалом в області було визначено близько 150 відзнак для упівців.

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