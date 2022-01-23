На Тернопільщині вшанували пам’ять генерала УПА

У день 75 роковин загибелі генерала УПА Миколи Арсенича-Березовського у селі Жуків Тернопільського району провели захід із вшанування його пам'яті. Про це розповіла начальниця відділу культури, туризму та релігій Бережанської міської ради Олена Мельничук.

За її словами, захід відвідали близько 70 людей. Участь у програмі приймали ансамбль ''Лілея'' Жуківського ліцею, краєзнавець Михайло Подуфалий, поетеса Галина Драган.

Фото: Олена Мельничук Захід відвідали близько 70 людей

"Життєвий шлях Миколи Арсенича, як і багатьох інших українців тієї епохи, свідчить: вони віддали свою молодість, сили та здоров’я боротьбі за створення Української незалежної держави, пожертвували всім, що мали, заради цієї великої ідеї. Як і інші підпільники, Микола Арсенич не мав можливості жити життям звичайних людей, виховувати дітей, провадити своє господарство, бо вважав, що, поки Україна окупована ворогами, він мусить боротися за її звільнення. Заповідь Декалогу українського націоналіста «Здобудеш Українську державу, або згинеш в боротьбі за неї» Арсенич виконав до кінця", – каже Олена Мельничук.

Також під час заходу відбулося покладання лампадок до меморіальної таблиці. Учасники провели хвилину мовчання за загиблими героями. Панахиду відслужив отець Ігор Сорокоум з церковним хором.

Фото: Олена Мельничук Панахиду відслужив отець Ігор Сорокоум з церковним хором

Олена Мельничук розповіла, захід організували відділ культури, туризму та релігій Бережанської міської ради, Жуківський старостинський округ, Жуківським ліцей імені Богдана Лепкого та сільський будинок культури.

Фото: Олена Мельничук Під час заходу відбулося покладання лампадок до меморіальної таблиці

Нагадаємо, Микола Арсенич-Березовський – член Пласту, УВО, ОУН. Другий голова і фактичний творець військової контррозвідки ОУН-СБ ОУН, один із дев'яти генералів УПА і єдиний генерал безпеки УПА, лицар Золотого Хреста Заслуги. Загинув Березовський 23 січня 1947 року в околицях району скла Жуків під час оточення диверсантами МГБ СРСР.

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