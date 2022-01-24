Поліція в Україні запускає патрульні автомобілі-фантоми

Поліція найближчим часом запустить автомобілі-фантоми для контролю за дотриманням правил дорожнього руху на дорогах. Ці поліцейські машини не мають розпізнавальних знаків і зовні виглядають як звичайні автівки.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає офіційний сайт МВС.

За словами міністра, автомобілі-фантоми не мають розпізнавальних знаків та зовні виглядають як звичайні цивільні автомобілі. Проте, їхні екіпажі складатимуться з поліцейських, а на борту присутнє обладнання, яке здатне фіксувати швидкість інших автомобілів.

"Автомобіль "фантом" без розпізнавальних знаків і може фіксувати багато об’єктів одночасно. Система передаватиме інформацію — й порушник отримуватиме штраф за перевищення швидкості", – повідомив міністр.

Монастирський також повідомив, що автомобілі-фантоми здатні фіксувати швидкість кількох автомобілів одночасно – як у попутному, так і в зворотному напрямках.

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