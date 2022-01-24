У Нідерландах поліція виявила живого безбілетного пасажира у колісній частині літака з Південної Африки, який приземлився в амстердамському аеропорту Схіпхол. Про це повідомляє ВВС.

Рейс з Йоганнесбурга до Амстердама тривав близько 11 годин. Також є інформація, що вантажний літак зробив одну зупинку в Найробі в Кенії. Вік і національність чоловіка поки не встановлені, кажуть у поліції.

"Чоловіка знайшли живим у передній частині літака і доставили до лікарні в стабільному стані", — повідомила агентству AFP речниця Королівської військової поліції Нідерландів Джоанна Хелмондс.

“Дуже дивно, що чоловік ще живий”, – сказала вона. Адже вижити таким безбілетним пасажирам у тривалих перельотах важко — через холод і низький рівень кисню на великій висоті.

Як повідомляє нідерландська телекомпанія NOS, до моменту приїзду швидкої допомоги чоловік зміг відповісти на основні запитання поліцейських.

Прес-секретар вантажного перевізника Cargolux підтвердив у електронному листі Reuters, що безбілетний пасажир був на рейсі Cargolux Italia. Невідомо, чи сів чоловік у літак у Південній Африці чи у Кенії.

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