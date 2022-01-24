У лікарнях Чернівців заповнено 64% ліжок для пацієнтів з коронавірусом і підозрою. Загалом розгорнули 230 місць, 20 пацієнтів у реанімації.

Про це повідомляють на сторінці управління охорони здоров'я міської ради у Facebook.

У першому корпусі Центральної лікарні перебувають 34 пацієнти, з них 30 — на кисневій підтримці. У другому корпусі — 33 хворих, усі на дотації кисню.

У міській лікарні №4 розгорнуто 80 ліжок. Тут лікується 55 пацієнтів, усі – на кисневій дотації.

26 дітей з COVID-19 і підозрою лікують в міській дитячій лікарні. Зараз там розгорнули 30 ліжок.

Серед усіх пацієнтів у стаціонарах немає жодного вакцинованого, повідомили на сторінці управління охорони здоров'я.

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