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У Чернівцях заповнено понад 60% ліжок для людей з COVID-19. Серед пацієнтів — жодного вакцинованого
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У Чернівцях заповнено понад 60% ліжок для людей з COVID-19. Серед пацієнтів — жодного вакцинованого

Соломія Соловей
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У Чернівцях заповнено понад 60% ліжок для людей з COVID-19. Серед пацієнтів — жодного вакцинованого Медик та інфікований коронавірусом пацієнт у лікарні. Фото: Суспільне Буковина

У лікарнях Чернівців заповнено 64% ліжок для пацієнтів з коронавірусом і підозрою. Загалом розгорнули 230 місць, 20 пацієнтів у реанімації.

Про це повідомляють на сторінці управління охорони здоров'я міської ради у Facebook.

У першому корпусі Центральної лікарні перебувають 34 пацієнти, з них 30 — на кисневій підтримці. У другому корпусі — 33 хворих, усі на дотації кисню.

У міській лікарні №4 розгорнуто 80 ліжок. Тут лікується 55 пацієнтів, усі – на кисневій дотації.

26 дітей з COVID-19 і підозрою лікують в міській дитячій лікарні. Зараз там розгорнули 30 ліжок.

Серед усіх пацієнтів у стаціонарах немає жодного вакцинованого, повідомили на сторінці управління охорони здоров'я.

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Що відомо

  • Загалом в області виявили 125 859 випадків інфікування коронавірусом, 116 593 людей одужали, а 3 080 померли.
  • У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації.
  • Станом на 20 січня в області першою дозою щепили 287 567 людей, що складає 32% населення області. Другою дозою імунізували 272 156 людей, додатковою – 81, бустерною – 2212.
  • 22 січня в Чернівецькій області COVID-19 лабораторно підтвердили у 851 людини. Це найбільше за увесь період епідемії.
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