У лікарнях Чернівців заповнено 64% ліжок для пацієнтів з коронавірусом і підозрою. Загалом розгорнули 230 місць, 20 пацієнтів у реанімації.
Про це повідомляють на сторінці управління охорони здоров'я міської ради у Facebook.
У першому корпусі Центральної лікарні перебувають 34 пацієнти, з них 30 — на кисневій підтримці. У другому корпусі — 33 хворих, усі на дотації кисню.
У міській лікарні №4 розгорнуто 80 ліжок. Тут лікується 55 пацієнтів, усі – на кисневій дотації.
26 дітей з COVID-19 і підозрою лікують в міській дитячій лікарні. Зараз там розгорнули 30 ліжок.
Серед усіх пацієнтів у стаціонарах немає жодного вакцинованого, повідомили на сторінці управління охорони здоров'я.
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Що відомо
- Загалом в області виявили 125 859 випадків інфікування коронавірусом, 116 593 людей одужали, а 3 080 померли.
- У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації.
- Станом на 20 січня в області першою дозою щепили 287 567 людей, що складає 32% населення області. Другою дозою імунізували 272 156 людей, додатковою – 81, бустерною – 2212.
- 22 січня в Чернівецькій області COVID-19 лабораторно підтвердили у 851 людини. Це найбільше за увесь період епідемії.