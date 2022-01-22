На Буковині за добу COVID-19 виявили у понад 850 буковинців

22 січня в Чернівецькій області COVID-19 лабораторно підтвердили у 851 людини. Це найбільше за увесь період епідемії.

Про це повідомили на сторінці обласної адміністрації в Telegram.

Лабораторний центр дослідив понад чотири тисячі зразків аналізів.

Раніше епідеміолог лабцентру Юрій Падурару повідомив Суспільному, що в регіоні зросла кількість виявлених випадків інфікування. Причинами цього є циркуляція штаму "Омікрон" та масові гуляння на новорічні свята без дотримання карантину.

Читайте також

Виявили найбільше випадків за майже два роки. Які COVID-показники перевищені на Буковині

Що відомо