На Буковині за добу COVID-19 виявили у понад 850 буковинців

22 січня в Чернівецькій області COVID-19 лабораторно підтвердили у 851 людини. Це найбільше за увесь період епідемії.
Про це повідомили на сторінці обласної адміністрації в Telegram.
Лабораторний центр дослідив понад чотири тисячі зразків аналізів.
Раніше епідеміолог лабцентру Юрій Падурару повідомив Суспільному, що в регіоні зросла кількість виявлених випадків інфікування. Причинами цього є циркуляція штаму "Омікрон" та масові гуляння на новорічні свята без дотримання карантину.
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Що відомо
- Загалом в області виявили 125 859 випадків інфікування коронавірусом, 116 593 людей одужали, а 3 080 померли.
- У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Першим вакцинували дитячого анестезіолога Олександра Тесліцького. Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації.
- Станом на 20 січня в області першою дозою щепили 287 567 людей, що складає 32% населення області. Другою дозою імунізували 272 156 людей, додатковою – 81, бустерною – 2212.