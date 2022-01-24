Автівки, ввезені в Україну з-за кордону, можна зареєструвати у сервісному центрі МВС за умови, що вони підпадають під норму "Євро-2". На посвідчення водія тепер ставлять нові відмітки про те, на автомобілі з якою коробкою передач навчався водити кермувальник. А їздити на раритетних автівках Україною – не можна.

Про це Суспільному розповів заступник начальника регіонального сервісного центру МВС в Рівненській області Віктор Залюбовський. Також він пояснив, як саме реєструють електротранспорт та чи працює електронна черга.

Як реєструвати авто, ввезене з-за кордону

Віктор Залюбовський в етері "Дослівно" на Українському радіо Рівне розповів: станом на 2022 рік в Україні діють норми щодо автівок, які завозять в Україну з-за кордону. Ці норми передбачають регулювання викидів в зовнішнє середовище, рівень шуму, спеціальне захисне обладнання тощо.

"Раніше екологічні норми були "Євро-5", тепер їх дещо зменшили і дозволили ввіз легкових автомобілів по нормах "Євро-2". Все, що має ставку "Євро-2", проходить безперешкодно, власники сплачують мито, проходять сертифікацію і реєструються транспортні засоби. Це не стосується вантажівок – для них норма й надалі не нижче "Євро-5", – сказав Віктор Залюбовський.

За його словами, усі легкові авто, які ввозять в Україну, повинні підлягати нормі "Євро-2". Проте, для раритетних авто існують інші правила ввозу.

"Раритетні авто будуть реєструватись як клубні авто. Якщо їх возитимуть по виставках, то лише на лафеті. Таке авто буде розмитнене, але пересуватись на ньому дорогами державного значення не можна. Швидше за все, таке воно буде як колекційна модель", – додав заступник.

Фото: Суспільне Рівне Будь-який автомобіль повинен мати номерний знак, який можна отримати у сервісному центрі МВС при реєстрації

У сервісному центрі МВС реєструють автівки, які випущені у 90-х роках та які вже перебувають на території України. Та власники таких автомобілів стикаються з проблемою – корозія знищує номерні вузли агрегатів, що стає на заваді реєстрації автівок.

"Головне, щоб номер не був пошкоджений, тому що у нас перереєстрація агрегатів зі знищеними або пошкодженими номерами заборонена. Є випадки, коли номер пошкоджений корозією, але він ще читається, тоді громадянин звертається на "Сантодор", це науково-дослідне Бюро судових експертиз, по дублювання цього номеру", – розповів Віктор Залюбовський.

Тоді номер наносять в іншому місці, яке найменше піддається корозії, – уточнив він. Зокрема, це стосується автомобілів вітчизняного виробництва, де номери наносили на сходинки при вході, днище чи раму автомобіля.

Нові відмітки в посвідченні водія

З 28 грудня 2021 року у посвідченнях водіїв почали ставити відмітку про навчання водінню на авто з автоматичною коробкою передач і складання іспиту на такому ж автомобілі. Віктор Залюбовський пояснив: водієві з такою відміткою можна керувати тільки автомобілем з коробкою-автоматом.

"Ті всі, хто складав іспити до цієї дати, такої відмітки не мають, навіть якщо вони складали іспит на автоматі. Їм пощастило. Якщо вони далі в приватному порядку навчаться керувати автівкою з механічною коробкою, то вони запросто зможуть керувати автівкою з механічною коробкою", – сказав чоловік.

За його інформацією, постанова, яку опублікував Кабмін у вересні 2021 року, передбачає позначення на водійському посвідченні обмежень в керуванні через здоров'я або установки спеціального обладнання на авто. Усі позначки мають свій спеціальний код.

Фото: Суспільне Рівне За бажання на посвідчення водія також внесуть групу крові. Посвідчення друкують до 15 хвилин

"Є навіть такий цікавий код, який, на перший погляд, безглуздий, і означає, що керувати у стані алкогольного сп'яніння заборонено. Ми приводимо наше законодавство, і в тому числі й посвідчення водія, до міжнародних норм. В деяких країнах можна керувати з певним проміле після одного-двох кухлів пива", – повідомив заступник начальника.

І додав: така позначка необхідна тому, що кожен організм індивідуально реагує на одну й ту ж дозу алкоголю.

Реєстрація електротранспорту

Що стосується електротранспорту, – пояснив Віктор Залюбовський, то транспорт, потужність електродвигуна якого більша, ніж три кіловати, визнають механічним. Механічний транспорт підлягає державній реєстрації.

"Наприклад, квадроцикли – є призначені для доріг державного значення, а є з певними шинами, які у держтехнагляді реєструються як легкі трактори, категорії А-1 для використання на спортивних трасах, лісах, полях, горах і т.д. У них немає відповідного світлового обладнання, наприклад, поворотників, чи у них шини не такі", – сказав Залюбовський.

За його словами, більшість скутерів призначені для доріг державного значення. Для їх реєстрації потрібна митна декларація, за умови, що скутер новий, а ввозить його фізична особа.

Фото: Суспільне Рівне У Рівненському ЦНАПі з середини січня запрацював відділ послуг сервісного центру МВС. Там надають 12 видів послуг

"Якщо це вже бувший у використанні скутер, то ще має бути свідоцтво про реєстрацію. При умові, що такі скутери підлягають реєстрації у тій державі, в якій він був привезений. Відповідно на нього потрібно сертифікат", – зазначив він.

Якщо ж сертифікація потрібна в Україні, то це можна зробити в одному з п'яти центрів сертифікації області або в їх філіях. Для електровелосипедів так само діятиме правило до трьох кіловат.

Електронна черга сервісного центру МВС

Окрім послуг, які сервісний центр МВС віднедавна надає також у Рівненському ЦНАПі, власник транспортного засобу може скористуватись і електронною чергою. Для цього потрібно зайти на сайт головного сервісного центру, обрати регіон, підрозділ, дату, час та отримати електронний талон.

Фото: Суспільне Рівне На сайті головного управління сервісного центру МВС можна отримати талон на реєстрацію авто, складання іспиту та отримання посвідчення водія тощо

"Цій людині потрібно прибути за кілька хвилин до прийому, головне не запізнюватись. Бо якщо кілька разів викличуть, а людини з талоном не буде, то тоді електронна черга пропадає. Громадянину чи громадянці нададуть саме ту послугу, яку вони замовили саме в той час, в той день, у тому місці", – казав Віктор Залюбовський.

За його словами, перевагою електронної черги є відсутність необхідності чекати у живій черзі.

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