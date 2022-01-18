У Рівненському ЦНАПі запрацював відділ послуг сервісного центру МВС. Тепер там можна замінити посвідчення водія, зареєструвати авто або отримати номерні знаки, – розповіли Суспільному у закладі. В області це перший ЦНАП, який надає такі послуги.
Історія відвідувачки
Рівнянка Надія Грушевська прийшла 18 січня до сервісного центру МВС у Рівненському ЦНАПі, аби замінити водійське посвідчення.
"В мене посвідчення старого зразка і я змінила прізвище, тому прийшла за двома послугами. Я спробувала замінити його – намагалася зареєструватися онлайн в МРЕВ, десять спроб, вибивало з програми. Я навіть не змогла записатися, а тут все дуже швиденько", – розповіла Надія Грушевська.
Виготовлення нового водійського посвідчення займає від одного до п'яти днів. Вартість заміни документа складає 250 гривень.
Які послуги доступні
У відділі сервісного центру МВС працюють фахівці ЦНАПу. Серед них і Тетяна Рудь. Загалом, сказала вона, у їхньому відділі рівняни зможуть отримати 12 послуг.
"Це – реєстрація транспортного засобу іноземного виробництва з видачею номерних знаків, у зв'язку з встановленням газобалонного устаткування, реєстрація транспортних засобів вітчизняного виробництва та виробництва СНД, заміна посвідчення у разі обміну, у разі втрати або викрадення, реєстрація мототранспорту іноземного та вітчизняного виробництва, реєстрація мопедів, виготовлення індивідуальних номерних знаків", – повідомила Тетяна Рудь.
В області це перший ЦНАП, у якому запрацював такий відділ. Керівник Головного сервісного центру МВС Євген Мойсеєнко зазначив, що сподівається на розширення переліку послугу для рівнян згодом.
"Ми докладаємо надзвичайних зусиль, щоб більшість ЦНАПів в країні могли надавати наші послуги. До того ж ми бачимо, що комплексне надання послуг, наприклад зміни прізвища у шлюбі, дає можливість людині отримати в ЦНАПі не тільки нову ID-карту, а й отримати комплекс послуг – нове посвідчення водія, нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу", – сказав Євген Мойсеєнко.
Що відомо
- У вересні 2021 року Рівненський ЦНАП розширив перелік послуг. Тоді з 412 нових послуг надавали 260, – повідомляла Суспільному на той час директорка ЦНАПу Наталія Хомич. Йшлося про оформлення документів для виїзду українців за кордон для постійного проживання, посвідок на постійне чи тимчасове проживання для іноземців тощо.
- Тоді ж Наталія Хомич анонсувала і створення відділу сервісного центру МВС. Вона говорила й про відтермінування надання деяких послуг через просторові обмеження. Загалом працівники ЦНАПу щомісяця отримують близько 40 тисяч звернень.
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