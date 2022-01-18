У Рівненському ЦНАПі запрацював відділ послуг сервісного центру МВС. Тепер там можна замінити посвідчення водія, зареєструвати авто або отримати номерні знаки, – розповіли Суспільному у закладі. В області це перший ЦНАП, який надає такі послуги.

Історія відвідувачки

Рівнянка Надія Грушевська прийшла 18 січня до сервісного центру МВС у Рівненському ЦНАПі, аби замінити водійське посвідчення.

"В мене посвідчення старого зразка і я змінила прізвище, тому прийшла за двома послугами. Я спробувала замінити його – намагалася зареєструватися онлайн в МРЕВ, десять спроб, вибивало з програми. Я навіть не змогла записатися, а тут все дуже швиденько", – розповіла Надія Грушевська.

Виготовлення нового водійського посвідчення займає від одного до п'яти днів. Вартість заміни документа складає 250 гривень.

Фото: Суспільне Рівне Загалом додали 12 послуг, серед яких заміна водійського посвідчення, реєстрація автомобіля чи отримання номерного знаку

Які послуги доступні

У відділі сервісного центру МВС працюють фахівці ЦНАПу. Серед них і Тетяна Рудь. Загалом, сказала вона, у їхньому відділі рівняни зможуть отримати 12 послуг.

"Це – реєстрація транспортного засобу іноземного виробництва з видачею номерних знаків, у зв'язку з встановленням газобалонного устаткування, реєстрація транспортних засобів вітчизняного виробництва та виробництва СНД, заміна посвідчення у разі обміну, у разі втрати або викрадення, реєстрація мототранспорту іноземного та вітчизняного виробництва, реєстрація мопедів, виготовлення індивідуальних номерних знаків", – повідомила Тетяна Рудь.

Фото: Суспільне Рівне Заміна водійського посвідчення коштує 250 гривень та триває від трьох до п'яти днів

В області це перший ЦНАП, у якому запрацював такий відділ. Керівник Головного сервісного центру МВС Євген Мойсеєнко зазначив, що сподівається на розширення переліку послугу для рівнян згодом.

"Ми докладаємо надзвичайних зусиль, щоб більшість ЦНАПів в країні могли надавати наші послуги. До того ж ми бачимо, що комплексне надання послуг, наприклад зміни прізвища у шлюбі, дає можливість людині отримати в ЦНАПі не тільки нову ID-карту, а й отримати комплекс послуг – нове посвідчення водія, нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу", – сказав Євген Мойсеєнко.

Що відомо

У вересні 2021 року Рівненський ЦНАП розширив перелік послуг. Тоді з 412 нових послуг надавали 260, – повідомляла Суспільному на той час директорка ЦНАПу Наталія Хомич. Йшлося про оформлення документів для виїзду українців за кордон для постійного проживання, посвідок на постійне чи тимчасове проживання для іноземців тощо.

Тоді ж Наталія Хомич анонсувала і створення відділу сервісного центру МВС. Вона говорила й про відтермінування надання деяких послуг через просторові обмеження. Загалом працівники ЦНАПу щомісяця отримують близько 40 тисяч звернень.

Читайте нас у Telegram: екстрені новини та щоденні підсумки

Підписуйтесь на рівненське Суспільне у Viber

Долучайтесь до нас в Instagram