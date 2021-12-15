Сірий – найпопулярніший: скільки авто за рік зареєстрували на Рівненщині

На Рівненщині у 2021 році зареєстрували майже 70 тисяч автомобілів. Це на понад чотири з половиною тисячі більше, ніж роком раніше, – повідомила Суспільному речниця Сервісного центру МВС в області Ярослава Княжинська. Найпопулярнішим у році кольором авто став сірий.

У 2021 році на Рівненщині сервісні центри МВС зареєстрували 69 488 автомобілів. З них 42 064 – у Рівному, решта – у сервісних центрах Дубна, Сарн та Володимирця, – повідомила Ярослава Княжинська.

"У 2020 році провели 64 898 реєстраційних операцій. Разом з тим, 36 631 авто ввезли з-за кордону та зареєстрували в області. Більшість, а це 30 378 авто – легкові автомобілі. Ще 148 – це автобус, 918 – причепи, 4 152 – мотоцикли, квадро- та трицикли і 1035 вантажівок", – зазначила речниця.

Вона додала, що у 2020 році автомобілів, ввезених з-за кордону, було 30 580, з яких 22 766 – легкові. Збільшилась і кількість автобусів у порівнянні з минулим роком – у 2020 їх ввезли 80. Кількість ввезених вантажівок зменшилась – торік їх налічувалось 3795.

"У 2021 році незмінно лідером кольору авто залишився сірий. У трійці лідерів, як і торік, чорний та білий. Замикають п'ятірку найпопулярніших кольорів новозареєстрованих автівок – синій та червоний", – додала Ярослава Княжинська.

За її словами, найменше цього року зареєстрували автівок фіолетового кольору.

У 2020-му в жителів області найпопулярнішими були Renault, Volkswagen та Ford. В п'ятірку увійшли також Opel та Peugeot. Цього річ у сервісному центрі МВС такий рейтинг вирішили не складати, – зазначила речниця. Це через те, що люди купують автомобілі, орієнтуючись на власну платоспроможність.

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