22 січня близько 13:00 години між селами Краснопіль та Поліське Коростенського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Унаслідок зіткнення автомобілів травми отримав один із водіїв. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко.

За її словами, водій автомобіля "ГАЗ", 28-річний житель Коростенського району, рухаючись у напрямку села Поліське, тягнув на буксирі автомобіль "ЗАЗ", за кермом якого перебував 26-річний місцевий житель.

"Під час руху у "ЗАЗ" пошкодилося два лівих колеса, внаслідок чого водій не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем "ВАЗ", – каже Алла Ващенко. – У результаті ДТП водій автомобіля "ВАЗ", 52-річний житель Ємільчинської громади, з травмами ушпиталений до травматологічного відділення Коростенської лікарні".

Фото: Нацполіція у Житомирській області

Нині триває встановлення всіх обставин події у рамках кримінального провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

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