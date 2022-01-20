19 січня в селі Оліївка Житомирського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль потрапив у кювет. Водій загинув. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко.

За її словами, аварія сталася на 131 кілометрі автодороги Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський.

"На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, – каже Алла Ващенко. – Водій автомобіля "Volkswagen Golf", 30-річний житель Черняхова, не впорався з керуванням, з'їхав у кювет, де його транспортний засіб перекинувся. Водій загинув".

Фото: Нацполіція у Житомирській області

Усі обставини та причини, що призвели до автопригоди, з'ясовують працівники поліції.

ОНОВЛЕНО на 11:50

У ДТП загинув військовий, керівник другого відділу Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Ночевчук. Про смерть капітана 20 січня повідомили на сторінці установи у Facebook.

Фото: Житомирський обласний ТЦК та СП

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