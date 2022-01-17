16 січня близько 18:55 на вулиці Шевченка у Новограді-Волинському сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля збив жінку. Нині поліцейські встановлюють особу загиблої. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко.

За її словами, водій автомобіля "Volkswagen Caddy", 22-річний звягельчанин, рухаючись вулицею міста, наїхав на жінку, яка раптово вибігла на проїжджу частину дороги.

"Унаслідок ДТП жінка отримала травми, від яких загинула на місці, – каже Алла Ващенко. – Нині поліцейські з'ясовують всі причини й обставини події та встановлюють особу загиблої".

Її прикмети: вік близько 40–50 років, світле волосся. Була одягнена у куртку коричневого кольору, темні штани, чорні чоботи.

Фото: Нацполіція у Житомирській області

Поліція просить свідків або очевидців дорожньо-транспортної пригоди, які проїздили повз та мають записи з відеореєстратора, зателефонувати за номером (04141) 3-51-54 чи на спецлінію "102", або безпосередньо звернутися до Новоград-Волинського райвідділу поліції за адресою: вулиця І.Франка, 3а.

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