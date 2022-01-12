11 січня близько 18:00 години на автодорозі Київ – Чоп поблизу села Кам'яний Майдан Новоград-Волинського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль "ЗАЗ" в'їхав у колесовідбійник, після чого зіткнувся з "Mercedes", злетів у кювет і перекинувся. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко.

За її словами, 30-річний водій автомобіля "ЗАЗ Forza", житель Новограда-Волинського, не обравши безпечної швидкості руху, в'їхав у колесовідбійник, а потім зіткнувся з вантажівкою "Mercedes-Benz Atego" під керуванням 43-річного жителя міста Суми, який рухався в попутному напрямку. Від удару автомобіль "ЗАЗ Forza" потрапив у кювет та перекинувся.

"Водія легковика госпіталізували до лікарні, де він пройшов відповідне освідування, – каже Алла Ващенко. – Його результат – 1,21 проміле алкоголю в крові. Керування транспортним засобом у стані сп'яніння тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі 17 тисяч гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік".

Фото: Нацполіція у Житомирській області

Фото: Нацполіція у Житомирській області

Пресофіцерка Патрульної поліції Житомирської області Тетяна Носадчук розповіла Суспільному, що пасажири автомобіля "ЗАЗ" отримали травми. Їх ушпиталили до лікарні.

Фото: Патрульна поліція у Житомирській області

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