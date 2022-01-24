У Полтаві почали демонтаж новорічної ілюмінації

В обласному центрі на Театральній площі комунальники розпочали демонтаж новорічної ілюмінації. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

24 січня близько 8:30 працівники комунального підприємства "Міськсвітло" зняли приблизно половину шатра із огорожі навколо головної ялинки Полтави. Із самої ж ялинки гірлянди комунальники зніматимуть за допомогою автовишки.

фото: Суспільне Полтава Комунальники демонтують новорічні фігури

Висота головної ялинки Полтави становить 22 метри. Нових іграшок та гірлянд 2021 року для неї не купували, розповідав Суспільному директор комунального підприємства "Декоративні культури" Сергій Сілаєв.

фото: Суспільне Полтава Демонтаж шатра навколо новорічної ялинки

Що відомо:

Ілюмінацію на новорічній ялинці, що поблизу обласного театру у Полтаві, ввімкнули19 грудня.

На її монтаж та обслуговування спрямували 90 тисяч гривень із бюджету громади, повідомляла раніше Суспільному речниця Полтавської міськради Аліна Рябокінь.

А на охорону – майже 49,5 тисяч гривень. Торік на охорону та електроенергію із міського бюджету витратили майже 72 тисячі гривень, розповідала спеціалістка пресслужби міськради Анна Маковська. Скільки на оплату електроенергії спрямували цього року у міськраді не повідомили.

Оформлення новорічної ялинки та території довкола обійшлося в майже 9 мільйонів гривень. Це гроші з міського бюджету. 2018 року закупили паркан, гірлянди, арки та скульптури. Це понад 7 мільйонів гривень. А 2017-го придбали іграшки за 1,5 мільйони. Їх використовують і нині.

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