У Полтаві почали демонтаж новорічної ілюмінації

В обласному центрі на Театральній площі комунальники розпочали демонтаж новорічної ілюмінації. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.
24 січня близько 8:30 працівники комунального підприємства "Міськсвітло" зняли приблизно половину шатра із огорожі навколо головної ялинки Полтави. Із самої ж ялинки гірлянди комунальники зніматимуть за допомогою автовишки.
фото: Суспільне Полтава
Висота головної ялинки Полтави становить 22 метри. Нових іграшок та гірлянд 2021 року для неї не купували, розповідав Суспільному директор комунального підприємства "Декоративні культури" Сергій Сілаєв.
фото: Суспільне Полтава
Що відомо:
- Ілюмінацію на новорічній ялинці, що поблизу обласного театру у Полтаві, ввімкнули19 грудня.
- На її монтаж та обслуговування спрямували 90 тисяч гривень із бюджету громади, повідомляла раніше Суспільному речниця Полтавської міськради Аліна Рябокінь.
- А на охорону – майже 49,5 тисяч гривень. Торік на охорону та електроенергію із міського бюджету витратили майже 72 тисячі гривень, розповідала спеціалістка пресслужби міськради Анна Маковська. Скільки на оплату електроенергії спрямували цього року у міськраді не повідомили.
- Оформлення новорічної ялинки та території довкола обійшлося в майже 9 мільйонів гривень. Це гроші з міського бюджету. 2018 року закупили паркан, гірлянди, арки та скульптури. Це понад 7 мільйонів гривень. А 2017-го придбали іграшки за 1,5 мільйони. Їх використовують і нині.