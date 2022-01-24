Скільки черкащан щепилось проти COVID-19

На Черкащині від початку вакцинальної кампанії провели 978 708 щеплень. Про це повідомила заступниця голови Черкаської обласної державної адміністрації Лариса Кошова.

Як повідомила Лариса Кошова, на ранок 24 січня в області щепилось проти коронавірусу 658 людей.

"Від початку кампанії в області провели 978 708 щеплень. Першу дозу отримало 488 757 людей, завершили вакцинацію 479 233 людини. Зокрема, щепили вакциною CoviShield 16 198 разів, CoronaVac – 362 052, Pfizer – 386 531, Astra Zeneca – 111 052, Moderna – 102 875", — розповіла медикиня.

Лариса Кошова зазначила, що додаткову дозу проти коронавірусу отримали 443 людини, а щепились бустерною — 10 275 людей.

Що відомо

Із 23 грудня Черкаська область перейшла до "жовтої" зони карантину. Таке рішення ухвалила на позачерговому засіданні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

зони карантину. Таке рішення ухвалила на позачерговому засіданні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. У Черкаській області вісім закладів (п'ять – "першої хвилі", п'ять – "другої хвилі"), де надають допомогу хворим на COVID-19. Розгорнуто 1 960 ліжок. Із них забезпечені кисневою підтримкою 1 808 ліжок, це 92%, розповіла Суспільному заступниця голови Черкаської облдержадміністрації, яка курує медицину, Лариса Кошова. До цього списку планують додати ще дві лікарні.

В області працюють 101 пункт щеплень, 32 центри вакцинації та 25 мобільних бригад.

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