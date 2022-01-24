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Скільки черкащан щепилось проти COVID-19
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Скільки черкащан щепилось проти COVID-19

Катерина Криниця
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Скільки черкащан щепилось проти COVID-19 Суспільне Черкаси

На Черкащині від початку вакцинальної кампанії провели 978 708 щеплень. Про це повідомила заступниця голови Черкаської обласної державної адміністрації Лариса Кошова.

Як повідомила Лариса Кошова, на ранок 24 січня в області щепилось проти коронавірусу 658 людей.

"Від початку кампанії в області провели 978 708 щеплень. Першу дозу отримало 488 757 людей, завершили вакцинацію 479 233 людини. Зокрема, щепили вакциною CoviShield 16 198 разів, CoronaVac  – 362 052,  Pfizer – 386 531, Astra Zeneca – 111 052, Moderna – 102 875", — розповіла медикиня.

Лариса Кошова зазначила, що додаткову дозу проти коронавірусу отримали 443 людини, а щепились бустерною — 10 275 людей.

Що відомо

  • Із 23 грудня Черкаська область перейшла до "жовтої"На "жовтому" рівні епіднебезпеки громадські заклади харчування та розважальні заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати до роботи тих, хто не має ПЛР-тесту чи "зеленого" ковідного сертифікату (з двома дозами щеплення).Якщо вказані документи є у персоналу та відвідувачів - обмеження не застосовуються. зони карантину. Таке рішення ухвалила на позачерговому засіданні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
  • У Черкаській області вісім закладів (п'ять – "першої хвилі", п'ять – "другої хвилі"), де надають допомогу хворим на COVID-19. Розгорнуто 1 960 ліжок. Із них забезпечені кисневою підтримкою 1 808 ліжок, це 92%, розповіла Суспільному заступниця голови Черкаської облдержадміністрації, яка курує медицину, Лариса Кошова. До цього списку планують додати ще дві лікарні.
  • В області працюють 101 пункт щеплень, 32 центри вакцинації та 25 мобільних бригад.

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